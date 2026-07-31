Irã diz ter atingido dois navios-tanque em Ormuz e afirma que outros quatro recuaram

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A IRGC afirmou que, "nas primeiras horas de hoje (sexta)", os dois navios tentaram atravessar uma "rota não autorizada" sob escolta aéria dos EUA

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A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta sexta-feira (31) que atingiu e interceptou dois navios-tanque que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz e que outros quatro mudaram de rota e retornaram após ignorarem advertências das forças iranianas.

Em comunicado, a IRGC afirmou que, "nas primeiras horas de hoje (sexta)", os dois navios tentaram atravessar uma "rota não autorizada" sob escolta aérea dos Estados Unidos e seguiram por um trajeto considerado "inseguro e ilegal", apesar dos avisos emitidos pelo Irã. "Foram atingidos e interceptados", declarou a corporação. Segundo o comunicado, outros quatro navios-tanque alteraram o curso e voltaram ao ponto de origem.

A Guarda Revolucionária também afirmou ter alertado companhias de navegação e seguradoras para que "não deem atenção aos comunicados" do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) e advertiu que "as intervenções e ordens ilegais" das forças americanas na região "não ficarão sem resposta".

O comunicado não identifica as embarcações envolvidas nem informa suas bandeiras, proprietários ou eventual extensão dos danos.

Paralelamente, a Bloomberg informou que seis navios-tanque sauditas alteraram sua rota na região do Estreito de Bab el-Mandeb após ameaças do movimento houthi, em um movimento que, segundo a agência, evidencia o impacto do bloqueio marítimo anunciado pelo grupo contra embarcações ligadas à Arábia Saudita.