Trump diz que Conselho da Paz alcançou acordo histórico para desarmamento completo do Hamas
O acordo de desarmamento será executado em fases cuidadosamente estruturadas, disse o presidente norte-americano sua rede sociail Truth
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (28) que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja finalmente administrada por um novo governo palestino.
O acordo será executado em fases cuidadosamente estruturadas, disse o presidente norte-americano na Truth Social. "À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão, e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade de garantir a segurança de Gaza", afirmou.
"Ao mesmo tempo, Israel terá a segurança que merece, com Gaza deixando de ser utilizada como base para ataques terroristas", salientou. O acordo foi citado como sendo um marco importante na implementação do Plano de 20 Pontos formulado por Trump para a região.
O acordo alinhavado hoje foi mediado pelo Egito, Catar e Turquia completou. "Com este acordo, Gaza ficará finalmente nas mãos de um novo governo palestino que serve ao seu POVO", pontuou.
O desarmamento do Hamas é a principal exigência para que o governo palestino assuma o poder e para que seja iniciado o processo de reconstrução da Faixa, amplamente destruída durante os dois anos de guerra.
O Conselho da Paz é uma organização internacional criada por Trump com foco inicial na administração e reconstrução da Faixa de Gaza.