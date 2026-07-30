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Argentina expulsará estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio contra o país e seus cidadãos

Javier Milei assinou um decreto nesta quinta-feira (30). A medida, segundo comunicado, ocorre após recentes manifestações de hostilidade contra o país

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/07/2026 às 18:24
Presidente da Argentina, Javier Milei, assinou decreto que expulsará estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio contra o país e seus cidadãos
Presidente da Argentina, Javier Milei, assinou decreto que expulsará estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio contra o país e seus cidadãos - Reprodução do X / @JMilei

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O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto pelo qual não será permitida a entrada, ou serão expulsos, os cidadãos estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio ou incitem à violência contra o país e os argentinos devido "às recentes manifestações de hostilidade".

"Quem atacar a República Argentina não é bem-vindo em nosso país", diz o comunicado, no qual se explica que será expulso ou terá sua entrada no território proibida "todo estrangeiro que dirigir ou incitar mensagens de ódio, discriminação e/ou violência contra o povo argentino ou seus cidadãos em razão de sua nacionalidade, bem como quem desrespeitar os símbolos pátrios".

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"Diante das recentes manifestações de hostilidade contra a República Argentina e os argentinos, o Governo Nacional reafirma que a defesa da nação, de seus cidadãos e de seus símbolos não é negociável", destaca o comunicado divulgado nas últimas horas pela Presidência.

Há alguns dias, Milei denunciou uma suposta campanha contra o país financiada - segundo ele, sem apresentar qualquer tipo de prova - por certos setores do Brasil e do México, e até mesmo pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, que se intensificou durante a realização da última Copa do Mundo de futebol.

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