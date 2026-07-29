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Trump: vamos atingir o Irã com força; é nossa vez agora

Declaração vem em meio a extrema tensão militar entre os EUA e o Irã. Trump fala em selar acordo de paz, mas negociação ainda não foi adiante

Por Estadão Conteúdo Publicado em 29/07/2026 às 16:58
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - ROD LAMKEY JR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 29, que as forças americanas vão atingir com força o Irã.

"É a nossa vez agora", disse Trump em entrevista concedida durante cerimônia de apresentação do projeto de revitalização do Aeroporto Internacional Washington Dulles.

"Irã tem pedido para nós não atingirmos o país", disse.

Sobre a possibilidade de um acordo com o Irã, Trump afirmou: "vamos ver se chegamos lá".

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