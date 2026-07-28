Zelensky diz que conversou sobre licenças para interceptador Patriot em reunião com Trump

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O líder ucraniano esteve nos EUA para comparecer ao funeral do senador americano Lindsey Graham, que esteve em Kiev um dia antes de falecer

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que teve uma boa reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante visita à Casa Branca. Segundo ele, os dois discutiram licenças para a produção de interceptadores do sistema Patriot.

Em postagem no X, Zelensky agradeceu o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e disse que conversou com Trump sobre a produção dos mísseis. "Discutimos licenças para a produção de interceptadores do Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar. Também conversamos sobre diplomacia. É importante que o processo diplomático seja revigorado", escreveu Zelensky.

O líder ucraniano esteve nos EUA para comparecer ao funeral do senador americano Lindsey Graham, que esteve em Kiev um dia antes de falecer em Washington. Zelensky classificou o republicano como "um verdadeiro amigo da Ucrânia".