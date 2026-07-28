Netanyahu descreve como "excelente" seu encontro com Trump na Casa Branca
A reunião entre os dois líderes ocorreu antes do funeral do senador Lindsey Graham, em Washington. O presidente da Ucrânia também marcou presença
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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou "excelente" seu encontro desta terça-feira, 28, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que teve "uma das melhores conversas" com um líder americano.
"Acabei de encerrar uma reunião excelente com o presidente Trump. E quando digo 'excelente', não são palavras vazias (...) Uma das melhores conversas que já tive com um presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump", destacou ele em um vídeo divulgado nas redes sociais.
O chefe do Executivo israelense declarou que a conversa com o ocupante da Casa Branca foi "marcada por uma colaboração plena, pelo apoio mútuo e pela compreensão de nosso objetivo comum: garantir que o Irã não disponha de armas nucleares".
"Toda a equipe de liderança dele estava presente, assim como a nossa, e também foi uma oportunidade para trocar ideias e coordenar assuntos importantes para a segurança e o futuro do Estado de Israel", relatou.
A reunião entre os dois líderes ocorreu antes do funeral do senador Lindsey Graham, em Washington, ao qual também compareceram Netanyahu e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que também foi recebido por Trump durante o dia.
Por sua vez, em Washington, limitaram-se a indicar, em uma breve mensagem divulgada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que ambas as reuniões foram "positivas e produtivas".
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Ao The Times of Israel, um funcionário da Casa Branca disse que, além de discutir as tensões em curso com o Irã, os esforços para avançar no arcabouço do acordo entre Israel e Líbano, bem como os Acordos de Abraão, também entraram na agenda durante a reunião.