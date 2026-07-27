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Trump diz que montadoras europeias estão sendo 'dizimadas' pela China e defende tarifas

Discurso do presidente dos Estados Unidos aconteceu no evento de instalação da General Motors (GM) em Milford, Michigan, nesta segunda-feira

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/07/2026 às 20:58
Donald Trump defendeu tarifas abrangentes e a produ&ccedil;&atilde;o de ve&iacute;culos em territ&oacute;rio nacional
Donald Trump defendeu tarifas abrangentes e a produção de veículos em território nacional - Alex Brandon / Estadão Conteúdo

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que montadoras europeias, como BMW, Mercedes e Volkswagen, estão sendo "dizimadas" pelos carros chineses. Trump discursou no evento de instalação da General Motors (GM) em Milford, Michigan.

Em seu discurso, o republicano defendeu tarifas abrangentes e a produção de veículos em território nacional, à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam. "O resto do mundo não me ama, mas tudo bem", afirmou, aludindo às tarifas. "Isso se chama 'América em primeiro lugar'". "Eles percorreram um longo caminho", disse aos repórteres mais cedo sobre a GM. "É incrível o que as tarifas estão fazendo pela empresa".

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Trump ainda voltou a dizer que os EUA estão ganhando a guerra contra Irã, alegando que as capacidades militares dos iranianos estão acabadas. Segundo ele, Teerã está pedindo o fim do bloqueio naval no Golfo. "O Irã está dizendo: 'por favor, por favor, sem bloqueio'", acrescentou.

*Com informações da Associated Press (AP).

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