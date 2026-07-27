Trump diz negociar com Irã, mas ameaça 'ação militar muito forte' se conversas falharem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os ataques contra o território iraniano foram suspensos após pedidos de países mediadores do conflito e outras nações do Oriente Médio

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que Washington está em "negociações muito profundas" com o Irã, mas que, caso as conversas fracassem, retomará "uma ação militar muito forte".

As declarações foram dadas em entrevista ao site americano Axios. "Estamos em negociações muito profundas com o Irã. Se elas não derem certo, voltaremos a uma ação militar muito forte" disse Trump.

O republicano afirmou que decidiu suspender os ataques contra o território iraniano na sexta-feira, 25, após países que atuam como mediadores do conflito e outras nações do Oriente Médio pedirem que ele desse uma nova chance às negociações. "Todas as pessoas que lidam com o Irã me pediram: "'Não atire'", afirmou.

Essa foi a primeira pausa nos ataques desde a retomada das hostilidades, no início de julho. Ao explicar por que aceitou o pedido, Trump disse que não tinha "nada a ganhar, nada a perder". Questionado sobre quanto tempo estaria disposto a dedicar às conversas, ele respondeu: "Não muito tempo". "Ou acontece rápido ou não acontece nada."

Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, negou que Teerã tenha iniciado negociações com Washington para encerrar o conflito.

"Os mediadores podem nos transmitir mensagens da parte americana sobre os acontecimentos mais recentes na região. Mas, no momento não estamos envolvidos em nenhuma negociação com os EUA", disse Baqaei.

Novo acordo

Segundo o Axios, as negociações em andamento estão concentradas em um novo acordo, que permitiria a reabertura do Estreito de Ormuz, e na retomada de conversas sobre um tratado nuclear abrangente. O site afirmou que as discussões são conduzidas principalmente entre Irã e Omã, mas que Catar, Paquistão, Egito e os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, participam ativamente.

Fontes regionais disseram ao Axios que as negociações entre Omã e Irã avançaram, mas nenhum acordo foi alcançado até o momento. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, conversou nesta segunda-feira por telefone com seus homólogos do Irã, Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Egito.

Em comunicado, al-Busaidi afirmou que as discussões "se concentraram em maneiras de melhorar as perspectivas de alcançar acordos práticos, justos e sustentáveis para a navegação marítima através do Estreito de Ormuz".

Uma fonte regional disse ao site que uma das ideias discutidas é autorizar que Irã, Omã e outro países da região cobrem "taxas de serviço razoáveis" por segurança marítima, proteção ambiental e outros serviços.

Segundo o Axios, a fonte afirmou que o sistema poderia funcionar de forma semelhante ao do Estreito de Malaca, onde Malásia, Indonésia e Singapura cobram das embarcações por serviços específicos, em vez de uma taxa fixa de trânsito. Outra possibilidade seria direcionar as taxas para um fundo conjunto administrado com a participação da Organização Marítima Internacional (OMI).