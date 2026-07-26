Suspeito de ataque à Parada LGBT+ de Berlim é morto pela polícia

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As autoridades apontam Abdul Ballout como o responsável por avançar com uma van contra uma multidão próxima ao evento do Orgulho, na noite de sábado

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O suspeito de realizar o ataque que ataque que deixou uma pessoa morta e 29 feridas durante a Parada do Orgulho LGBTQ+ de Berlim foi morto a tiros pela polícia neste domingo, 26, após quase 24 horas de buscas.

As autoridades apontam Abdul Ballout como o responsável por avançar com uma van contra uma multidão próxima ao evento do Orgulho, na noite de sábado, 25, e, em seguida, atacar pessoas com um facão. O caso é tratado como um atentado de motivação extremista islâmica.

Ballout, alemão de 21 anos com raízes libanesas, já havia tentado se juntar ao grupo Estado Islâmico.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, afirmou que o número total de feridos foi de 29. O ataque ocorreu a algumas centenas de metros de uma festa perto do Portão de Brandemburgo, que deveria encerrar o festival do Orgulho da cidade.

Ballout nasceu na Alemanha, disse o ministro. Sua mãe foi naturalizada em 2002, três anos antes de ele nascer.

Suspeito condenado por laços com extremismo islâmico, Ballout viajou ao Líbano em 2025 com o objetivo de ir à Síria para se juntar ao grupo Estado Islâmico, disseram os promotores de Berlim neste domingo, 26.

Lá, entrou em contato com várias pessoas que se presume serem membros do grupo extremista - ou pelo menos ele acreditava que fossem, disseram os promotores. Ele foi preso no Líbano no ano passado e condenado por um tribunal militar a três meses de prisão por crimes, incluindo incitação a conflitos religiosos e sectários.

Ele retornou à Alemanha após completar sua sentença, onde foi preso no aeroporto de Berlim.

Em maio, um tribunal de menores em Berlim condenou Ballout por preparar um ato de violência grave que colocaria o estado em perigo, além de publicar propaganda do Estado Islâmico em sua conta no Instagram e outras acusações, disseram os promotores.

O tribunal aplicou uma sentença de 1 ano e 10 meses em regime de detenção juvenil, à qual os promotores de Berlim recorreram.

O tribunal disse que levou em consideração os meses de detenção pré-julgamento de Ballout na Alemanha e no Líbano. Também afirmou que considerou que Ballout havia confessado os crimes, aparentando se distanciar do grupo militante e que nenhuma ameaça real havia se materializado.

Ele foi liberado da detenção enquanto aguardava o recurso.

O festival do Orgulho de Berlim é uma das maiores celebrações LGBTQ+ da Europa. Segundo a polícia, uma van branca entrou no parque Tiergarten por volta das 22h e atingiu várias pessoas antes de colidir com uma árvore. A festa de encerramento do festival Pride, conhecida como Christopher Street Day, estava em andamento, próxima ao Portão de Brandemburgo, a uma curta distância. À festa seguiu-se a uma parada com cerca de 80 caminhões que haviam atravessado o centro de Berlim mais cedo no dia.

Ataque matou uma mulher

O ataque não ocorreu no festival, ao longo de sua rota ou na festa de encerramento. Em vez disso, o atentado aconteceu a algumas centenas de metros de distância em uma pista no parque Tiergarten. A van entrou numa multidão que provavelmente era uma mistura de frequentadores do festival e outros moradores ou visitantes.

A polícia disse que uma mulher foi morta.

Nesta tarde, centenas de enlutados se reuniram em um memorial no icônico portão. Eles se abraçaram e colocaram flores, velas, bandeiras do arco-íris e cartazes caseiros, incluindo um de papelão que dizia: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor."

Centenas de milhares vieram a Berlim para celebrar no sábado, embora não esteja claro quantos ainda estavam no festival à noite. Trata-se de uma das maiores celebrações LGBTQ+ da Europa.

"Estamos simplesmente atordoados com o que aconteceu", disse Andre Lehmann, um importante oficial da principal associação nacional LGBTQ+, LSVD+. "Este ataque atinge o coração da comunidade queer."

"Gostaria de dizer isso aos participantes do Christopher Street Day aqui em Berlim, mas também em toda a Alemanha: Não se deixem não nos deixemos intimidar", ele disse. "Esses atos têm apenas um propósito: querem dividir nossa sociedade. Querem tirar de nós a coisa mais importante que temos: nossa abertura e nossa liberdade."

Dobrindt disse que esperava que as medidas de segurança em outros grandes eventos na Alemanha, incluindo os de Orgulho em outros lugares, fossem revisadas e, se necessário, significativamente reforçadas.

Ashley Jump, residente do Reino Unido de 26 anos, havia viajado a Berlim para a parada do Orgulho de sábado, mas deixou as celebrações antes do ataque. Ele retornou no domingo para deixar flores em um memorial perto do local do crime em apoio à comunidade LGBTQ+.

"Nunca nos apagarão, nunca desapareceremos", disse. "Enquanto a humanidade existir, existiremos. Não seremos excluídos."

Ataques extremistas em Berlim

Berlim já viu ataques extremistas islâmicos antes. Em dezembro de 2016, um requerente de asilo rejeitado da Tunísia lançou um caminhão sequestrado em um mercado de Natal, matando 13 pessoas e ferindo dezenas. Ele foi morto dias depois em um tiroteio na Itália.

Em fevereiro do ano passado, um turista espanhol foi esfaqueado e gravemente ferido no Memorial do Holocausto de Berlim, um ataque que viu um homem sírio condenado em março e sentenciado a 13 anos.

Esta semana, Amsterdã será a anfitriã do World Pride, juntamente com suas próprias celebrações anuais do Orgulho. A prefeita Femke Halsema disse que as autoridades e organizadores "estão monitorando de perto a situação de segurança" após o ataque em Berlim, mas pretendem evitar que quaisquer medidas extras prejudiquem a celebração da liberdade e do amor. Fonte: Associated Press