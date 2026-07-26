Netanyahu vai a Washington para encontro com Trump e funeral de Lindsey Graham
A visita ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas após o prefeito de Nova York afirmar que cumpriria o mandado de prisão
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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou em uma coletiva de imprensa e em suas redes sociais que viajará nesta segunda-feira (27) para Washington, nos Estados Unidos. Netanyahu disse que se encontrará com o presidente americano, Donald Trump, e deve participar do funeral do senador republicano Lindsey Graham, que morreu em 11 de julho.
A viagem de Netanyahu para os Estados Unidos ganhou tensões diplomáticas nas últimas semanas, após o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ter ameaçado cumprir o mandado de prisão contra o israelense expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra.
Mamdani depois recuou e admitiu que o município não tinha autoridade para cumprir o mandato, mas pediu que o governo federal o fizesse.