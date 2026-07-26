França e Espanha enfrentam pior onda de incêndios com evacuações em massa
Cerca de 300 mil pessoas foram retiradas de áreas de risco enquanto as chamas seguem avançando sobre regiões atingidas pela seca e pelo calor intenso
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Cerca de 300 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas e locais de hospedagem devido aos incêndios florestais que atingem a França e a Espanha desde a última quarta-feira (22).
Impulsionadas por temperaturas elevadas, ventos intensos e um longo período de seca, as chamas já destruíram dezenas de milhares de hectares e mobilizaram milhares de bombeiros e militares nos dois países.
Em publicação nas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o governo irá reconstruir as áreas devastadas e garantiu apoio às vítimas "pelo tempo que for necessário".
Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez destacou que a prioridade é preservar vidas e alertou que a evolução dos incêndios ainda dependerá das condições dos ventos. Confira mais detalhes a seguir:
França
A situação mais preocupante na França continua concentrada no sudoeste do país, especialmente nas regiões de Gironde e Landes, onde os incêndios seguem avançando em direção à cidade de Bordeaux.
Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.
Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026
No sábado (25), as autoridades determinaram a retirada de mais 55 mil pessoas, fazendo com que o número de evacuados desde o início dos incêndios chegasse a aproximadamente 250 mil, entre moradores e turistas.
Até o momento, o fogo já devastou ao menos 42 mil hectares de vegetação — uma área equivalente a cerca de quatro vezes o tamanho de Paris —, além de destruir centenas de edificações.
Para conter o avanço das chamas, o governo francês reforçou a operação com milhares de bombeiros, militares e aeronaves especializadas. Entre os equipamentos utilizados está um avião cargueiro A400M adaptado para o lançamento de retardante de fogo. Ao todo, cerca de 1.500 militares foram enviados para auxiliar nas evacuações e proteger imóveis abandonados.
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Espanha
Na Espanha, os principais incêndios estão concentrados nos arredores de Madri. Inicialmente separados, alguns focos acabaram se unindo, ampliando a área atingida e dificultando o trabalho das equipes de combate.
Segundo o Ministério do Interior espanhol, quase 60 mil pessoas já precisaram deixar suas casas nas regiões de Madri e Ávila desde o início da emergência. Além disso, outras 28 mil permanecem confinadas por medida de segurança.
Diante da gravidade da situação, o governo espanhol decretou, pela primeira vez, estado de emergência nacional em razão dos incêndios florestais.