EUA afirmam que mantêm "em pleno vigor" o bloqueio naval imposto no Golfo de Omã contra o Irã

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Forças americanas já interceptaram ou redirecionaram pelo menos 16 navios comerciais para impedir o tráfego marítimo com destino à República Islâmica

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O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) confirmou em anúncio realizado no sábado, 25, que mantém "em pleno vigor" o bloqueio naval imposto contra o Irã no Golfo de Omã, uma operação na qual as forças americanas já interceptaram ou redirecionaram pelo menos 16 navios comerciais para impedir o tráfego marítimo com destino à República Islâmica.

Conforme detalhado pelo CENTCOM em um comunicado, suas forças redirecionaram, até o momento, 12 navios comerciais que tentavam contornar o cerco marítimo, ao mesmo tempo em que abordaram outros dois para verificar suas operações e "neutralizaram" duas embarcações por desobedecerem às diretrizes do contingente internacional.

Entre as intervenções mais recentes, o órgão informou que suas tropas concluíram uma "abordagem de verificação" a bordo do petroleiro M/T Charminar, com bandeira das Comores (país africano), em águas do Mar Arábico. Após verificar o cumprimento das medidas impostas, a embarcação recebeu autorização para retomar sua rota.

Por outro lado, no último dia 24 de julho, as forças norte-americanas "neutralizaram" o M/T Lavine, um navio com bandeira de Moçambique, no Golfo de Omã.

A ação militar ocorreu "depois que a tripulação tentou violar o bloqueio várias vezes e ignorou advertências repetidas. O navio não está mais a caminho do Irã", detalharam.

O comando operacional dos Estados Unidos ressaltou que suas tropas destacadas na região permanecem "altamente vigilantes, focadas, letais e preparadas" para garantir o cumprimento rigoroso do bloqueio naval.

