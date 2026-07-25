Cerca de 170 mil evacuados por causa de incêndios na França
Primeiro-ministro informou que recursos terrestres dos bombeiros foram "massivamente redistribuídos" para o sudoeste, a fim de concentrar os esforços
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O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, alertou na tarde deste sábado, 25, que a situação dos incêndios no sudoeste do país, especialmente no departamento de Gironda, voltou a entrar em "ponto crítico" após uma manhã de trégua devido às repentinas rajadas de vento que começaram a atingir a região após o meio-dia.
O número atual de evacuados ainda gira em torno de 170 mil pessoas em Gironda, onde o fogo consumiu quase 33 mil hectares, e em Landas, o que representa um recorde histórico desastroso no país, onde cerca de 200.000 hectares foram devastados pelas chamas desde o início do ano.
Gironda preocupa enormemente o governo francês, como reconheceu Lecornu nas redes sociais após a última reunião interministerial de emergência desta tarde.
"A mudança brusca nas condições meteorológicas ocorrida ontem [sexta-feira] alterou profundamente a dinâmica do incêndio. Após uma ligeira melhora nesta manhã [de sábado], as previsões voltam a ser desfavoráveis", alertou.
O primeiro-ministro informou que os recursos terrestres dos bombeiros foram "massivamente redistribuídos" para o sudoeste, a fim de concentrar os esforços onde a situação é mais crítica. Na região já estão cerca de 1.400 bombeiros, 1.500 militares e 1.700 agentes das forças de segurança interna.
O presidente francês, Emmanuel Macron, se manifestou nas redes sociais para enviar uma mensagem contundente de ânimo. "Nestes momentos em que as chamas colocam nosso país à prova, a França revela seu verdadeiro caráter: um povo unido, ombro a ombro", declarou o presidente.
"Agradecemos aos nossos bombeiros, militares, forças de segurança civil, gendarmes e policiais, bem como aos agricultores e empresários que, com seu empenho e coragem, lutam incansavelmente contra os incêndios", acrescentou.
Macron aproveitou para elogiar a solidariedade europeia demonstrada durante esta crise de incêndios, tanto na França quanto na Espanha. As comunidades francesas afetadas "podem contar com esse apoio inabalável graças ao inestimável apoio da Romênia, Croácia, Alemanha, Portugal, Suécia, Suíça, República Tcheca e Eslováquia".
"Isso é a Europa. Em tempos difíceis, ela demonstra a solidariedade na qual se baseia. Nossos pensamentos também estão com a Espanha, a Itália, a Grécia e todos os povos que lutam contra os incêndios", acrescentou Macron.