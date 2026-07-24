Irã rejeita cessar-fogo dos EUA e volta a atacar aliados americanos no Oriente Médio

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As tensões entre os países aumentaram com forças americanas bombardeando instalações militares e infraestruturas e o Irã atacando aliados americanos

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O Irã rejeitou na quinta-feira, 23, uma proposta de cessar-fogo elaborada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e apresentada a Teerã pelo primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi. A tentativa frustrada de mediação ocorre em meio à ameaça de ampliação da ofensiva norte-americana contra o território iraniano e aos novos ataques do Irã contra aliados de Washington no Oriente Médio.

Autoridades iranianas disseram ao jornal The New York Times, sob condição de anonimato, que al-Zaidi visitou o Irã após retornar de um encontro com Trump na Casa Branca, em 14 de julho. Um funcionário iraquiano afirmou ao jornal, também sob condição de anonimato, que o premiê teria levado uma proposta a Teerã.

As autoridades iranianas não deram detalhes sobre o conteúdo da proposta, mas afirmaram que ela era a única oferta apresentada até o momento e que o governo iraniano não tinha interesse em um acordo temporário que deixasse em aberto a questão do controle do Estreito de Ormuz.

Após a publicação da reportagem, o gabinete de imprensa de al-Zaidi negou a informação em um comunicado divulgado nas redes sociais, sem fornecer mais detalhes.

A imprensa iraniana informou que al-Zaidi viajou a Teerã com uma delegação de altos funcionários para se reunir com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian; o presidente do Parlamento e principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf; e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Araghchi afirmou à emissora estatal iraniana que Teerã e Bagdá, que compartilham uma fronteira, têm interesses econômicos, políticos e de segurança em comum, além de laços estreitos, e que a visita de al-Zaidi era significativa diante das atuais circunstâncias na região.

O chanceler disse que o primeiro-ministro havia compartilhado suas "opiniões e impressões" sobre a viagem a Washington, mas afirmou que Teerã e Washington já tinham mediadores suficientes. "O problema não é transmitir mensagens. O problema é a postura dos EUA, que é irracional, gananciosa e controladora", acrescentou.

Novos ataques e expansão do conflito

Irã e EUA vêm aumentando gradualmente as tensões nas últimas semanas, com forças americanas bombardeando instalações militares e infraestruturas como ferrovias, aeroportos, pontes e portos marítimos. O Irã, por sua vez, tem realizado ataques contra aliados americanos no Oriente Médio.

Na manhã desta sexta-feira, 24, as Forças Armadas do Irã afirmaram, em comunicado divulgado pela imprensa estatal, que lançaram ataques com drones contra tanques de combustível, armazéns, silos e quartéis no Bahrein; "hangares de aeronaves, hangares de manutenção e quartéis" na Jordânia; e "depósitos de equipamentos militares americanos" no Kuwait. Não houve relatos de danos ou vítimas nos países.

O Ministério do Interior do Bahrein afirmou que as sirenes de emergência foram acionadas pelo menos duas vezes e pediu à população que se abrigasse. Já as Forças Armadas da Jordânia informaram que seus sistemas de defesa aérea e aeronaves da Força Aérea interceptaram sete mísseis e seis drones iranianos e que a ação "não resultou em vítimas nem danos materiais".

No Iraque, forças de segurança lideradas pelos EUA abateram cinco drones carregados com explosivos sobre a cidade de Erbil, no norte do país, onde tropas americanas estão instaladas. Não houve relatos de feridos ou danos. Colunas de fumaça foram vistas próximas e dentro de uma base no aeroporto de Erbil, mas o local continuou funcionando normalmente, segundo a imprensa estatal iraquiana.

Dois funcionários iranianos disseram ao The New York Times que as Forças Armadas do Irã estavam antecipando - e se preparando para - a possibilidade de expansão da guerra caso Trump cumpra suas ameaças de atacar Teerã e infraestruturas críticas.

Segundo as fontes, caso isso ocorra, o Irã ampliará o conflito regionalmente, inclusive com ataques contra Tel Aviv e ao pedir que os rebeldes houthis, aliados do país no Iêmen, fechem o Estreito de Bab al-Mandeb, uma rota marítima estratégica no Mar Vermelho.

O porta-voz dos houthis, Mohammed Abdusalam, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o grupo não pretende fechar Bab al-Mandeb, dias após anunciar um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita.

"Não há fechamento de Bab al-Mandeb, como alguns estão sugerindo", disse Abdusalam, que também é um dos principais negociadores dos houthis. Ele acrescentou que a posição dos rebeldes era "limitada a um bloqueio marítimo que afeta apenas o lado saudita".

*Com informações de agências internacionais.