Trump diz que EUA podem voltar a atacar houthis, grupo armado do Iêmen, após novos conflitos no Golfo
Declaração ocorre após grupo iemenita anunciar embargo contra navios sauditas e elevar tensão em rota estratégica de petróleo; presidente culpa o Irã
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que poderá adotar medidas militares contra os houthis, grupo armado do Iêmen, caso os ataques a embarcações na região do Golfo continuem.
O republicano também disse que o Irã será responsabilizado por eventuais ações do grupo. As declarações foram publicadas na rede social Truth Social, um dia após Trump afirmar que dois navios sauditas teriam sido alvo de disparos atribuídos aos houthis.
Trump relembra ataques já feitos
Na publicação, o presidente lembrou a ofensiva realizada pelos Estados Unidos contra o grupo no ano passado e afirmou que os houthis voltaram a ameaçar a navegação comercial.
"Há um ano, os Estados Unidos da América atacaram, de forma muito poderosa, os houthis por sua interferência no comércio e nas trocas comerciais, atirando em navios. Desde então, e durante nosso conflito com o Irã, eles agiram de forma muito responsável. Infelizmente, agora estão começando novamente, atirando em dois navios sauditas na noite passada", escreveu Trump na Truth Social.
Segundo o presidente norte-americano, caso os ataques prossigam, os Estados Unidos poderão responder militarmente e o governo iraniano também será responsabilizado. Em outra publicação, Trump comentou as negociações sobre um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita.
O presidente afirmou que o entendimento será aprovado, mas disse que sua concretização está "totalmente sujeita" à adesão saudita aos Acordos de Abraão, tratados diplomáticos mediados pelos Estados Unidos que estabeleceram a normalização das relações entre Israel e diversos países árabes.
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Escalada de tensão no Mar Vermelho
A ameaça feita por Trump ocorre poucos dias depois de os houthis anunciarem um "embargo marítimo" contra a Arábia Saudita. O grupo, apoiado pelo Irã, afirmou que a medida é uma resposta ao bloqueio de portos e aeroportos no noroeste do Iêmen, área sob seu controle, e declarou que embarcações sauditas não poderão utilizar o Estreito de Bab al-Mandab, passagem estratégica que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.
O anúncio foi precedido por uma nova escalada nas tensões entre os houthis e a Arábia Saudita. Os rebeldes reivindicaram um ataque com mísseis contra o aeroporto de Abha, no sudoeste saudita, dizendo que a ação foi uma retaliação aos bombardeios contra o aeroporto de Sanaa.
Já o governo iemenita apoiado por Riad afirmou que as operações tiveram como objetivo impedir o pouso de uma aeronave iraniana na capital do país sem autorização.
O Mar Vermelho ganhou importância estratégica para o transporte de petróleo saudita após o fechamento do Estreito de Ormuz durante a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, tornando a rota uma alternativa para o escoamento da produção da região.