Trump confirma visita de Xi Jinping aos EUA em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

o chefe da Casa Branca disse que os chineses desejam liderar a corrida pela tecnologia, mas os Estados Unidos estariam na frente dessa disputa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que o líder chinês, Xi Jinping, deve ir a Washington em uma viagem diplomática no dia 24 de setembro. Segundo Trump, o encontro, o terceiro em menos de um ano, será focado no desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Sobre o tema, o chefe da Casa Branca disse que os chineses desejam liderar a corrida pela tecnologia, mas os Estados Unidos estariam na frente tanto do país asiático quanto de outras nações na disputa.

Trump também reiterou que os Estados Unidos estão indo "muito bem" na guerra do Irã, ao citar mais uma vez a destruição da capacidade militar do país para produzir mísseis e drones. "O Irã ainda tem alguma capacidade militar, mas está muito aquém do que quatro meses atrás", afirmou.

Segundo o presidente americano, somente os Estados Unidos são capazes hoje no mundo de impedir que o Irã tenha uma bomba nuclear.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC