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Trump confirma visita de Xi Jinping aos EUA em setembro

o chefe da Casa Branca disse que os chineses desejam liderar a corrida pela tecnologia, mas os Estados Unidos estariam na frente dessa disputa

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/07/2026 às 18:45
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O líder chinês, Xi Jinping, ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump - Andy Wong / Associated Press/ Estadão Conteúdo

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que o líder chinês, Xi Jinping, deve ir a Washington em uma viagem diplomática no dia 24 de setembro. Segundo Trump, o encontro, o terceiro em menos de um ano, será focado no desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Sobre o tema, o chefe da Casa Branca disse que os chineses desejam liderar a corrida pela tecnologia, mas os Estados Unidos estariam na frente tanto do país asiático quanto de outras nações na disputa.

Trump também reiterou que os Estados Unidos estão indo "muito bem" na guerra do Irã, ao citar mais uma vez a destruição da capacidade militar do país para produzir mísseis e drones. "O Irã ainda tem alguma capacidade militar, mas está muito aquém do que quatro meses atrás", afirmou.

Segundo o presidente americano, somente os Estados Unidos são capazes hoje no mundo de impedir que o Irã tenha uma bomba nuclear.

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