Omã e Paquistão pedem que se mantenha o cessar-fogo no Irã e que se trabalhe em prol da segurança e da estabilidade regional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em reunião, os dois países, que atuam como mediadores entre os Estados Unidos e o Irã, discutiram os últimos desdobramentos regionais e internacionais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os ministros das Relações Exteriores de Omã e do Paquistão, Badr al Busaidi e Ishaq Dar, respectivamente, defenderam nesta quinta-feira a manutenção do cessar-fogo no Irã, o respeito ao Direito Internacional e "trabalhar em prol da paz e da estabilidade duradoura" na região, em meio à intensificação da escalada bélica entre os Estados Unidos e o Irã, que trocaram ataques pela décima segunda noite consecutiva

Em uma reunião nas Filipinas, à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), os dois países, que atuam como mediadores entre os Estados Unidos e o Irã, discutiram os últimos desdobramentos regionais e internacionais.

"Ambas as partes expressaram sua preocupação com os recentes acontecimentos na região, enfatizaram a importância de manter o cessar-fogo, respeitar o Direito Internacional e trabalhar por uma paz e estabilidade duradouras na região", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão em uma mensagem nas redes sociais.

Por parte do sultanato do Golfo, o Ministério das Relações Exteriores indicou que o encontro serviu para ressaltar a importância de dar continuidade às consultas e à coordenação "para atender aos interesses comuns e contribuir para o apoio à segurança e à estabilidade em nível regional e internacional".