Omã e Paquistão pedem que se mantenha o cessar-fogo no Irã e que se trabalhe em prol da segurança e da estabilidade regional
Em reunião, os dois países, que atuam como mediadores entre os Estados Unidos e o Irã, discutiram os últimos desdobramentos regionais e internacionais
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Os ministros das Relações Exteriores de Omã e do Paquistão, Badr al Busaidi e Ishaq Dar, respectivamente, defenderam nesta quinta-feira a manutenção do cessar-fogo no Irã, o respeito ao Direito Internacional e "trabalhar em prol da paz e da estabilidade duradoura" na região, em meio à intensificação da escalada bélica entre os Estados Unidos e o Irã, que trocaram ataques pela décima segunda noite consecutiva
Em uma reunião nas Filipinas, à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), os dois países, que atuam como mediadores entre os Estados Unidos e o Irã, discutiram os últimos desdobramentos regionais e internacionais.
"Ambas as partes expressaram sua preocupação com os recentes acontecimentos na região, enfatizaram a importância de manter o cessar-fogo, respeitar o Direito Internacional e trabalhar por uma paz e estabilidade duradouras na região", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão em uma mensagem nas redes sociais.
Por parte do sultanato do Golfo, o Ministério das Relações Exteriores indicou que o encontro serviu para ressaltar a importância de dar continuidade às consultas e à coordenação "para atender aos interesses comuns e contribuir para o apoio à segurança e à estabilidade em nível regional e internacional".