Trump ameaça infraestrutura civil iraniana; regime amplia ataques contra alvos na Jordânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pouco antes, as Forças Armadas da Jordânia informaram que seus sistemas de defesa aérea detectaram seis mísseis provenientes do Irã nesta quarta

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta quarta-feira, 22, bombardear infraestruturas civis iranianas, como pontes e usinas de energia, caso o país ataque navios no Estreito de Ormuz.

"A partir deste momento, sempre que a República Islâmica do Irã disparar contra um navio no Estreito de Ormuz, seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os EUA bombardearão e destruirão UMA PONTE OU USINA ELÉTRICA, incluindo aquelas localizadas próximas ou dentro da capital, Teerã", escreveu Trump em uma publicação na Truth Social.

Pouco antes, as Forças Armadas da Jordânia informaram que seus sistemas de defesa aérea detectaram seis mísseis provenientes do Irã nesta quarta. Segundo a corporação, quatro foram interceptados e dois caíram em áreas desabitadas, sem deixar vítimas ou causar danos. Quatro drones iranianos também foram abatidos.

Colunas de fumaça puderam ser vistas no céu em vídeos gravados por moradores de Eilat, cidade israelense localizada na ponta sul do país, que faz fronteira com a cidade jordaniana de Aqaba.

Na semana passada, três militares americanos morreram em um ataque iraniano contra a base americana de Muwaffaq Salti, no leste da Jordânia.

O Irã evitou atacar Israel desde a retomada das hostilidades no mês passado, em uma tentativa de impedir que o país voltasse ao conflito. No entanto, o ataque contra Aqaba aumentou as preocupações sobre uma possível escalada após o colapso do acordo de cessar-fogo.

Alertas de mísseis também foram registrados no Bahrein. Na Arábia Saudita, autoridades orientaram moradores da cidade de Dammam, no Golfo Pérsico, a buscar abrigo. Posteriormente, elas informaram que o risco havia passado, sem fornecer mais detalhes.

Na madrugada desta quarta-feira, as Forças Armadas dos EUA informaram ter concluído a 11ª noite de ataques contra o Irã, com hangares de aeronaves e locais de armazenamento de drones como alvos. A agência estatal iraniana IRNA afirmou que explosões foram registradas em diversas províncias.

Horas depois, a agência de notícias iraniana Tasnim informou que um míssil americano atacou a ilha de Larak, no Estreito de Ormuz e que moradores relataram ter ouvido uma forte explosão.

"As autoridades competentes estão realizando uma investigação para determinar a dimensão do ataque, o ponto exato de impacto e a extensão de possíveis danos", afirmou a Tasnim.

O Ministério da Saúde do Irã informou que os ataques americanos realizados nos últimos 11 dias mataram pelo menos 53 pessoas, incluindo seis mulheres e três crianças, e deixaram quase 600 feridos.

*Com informações de agências internacionais.