Trump alerta para risco de shutdown nos EUA em setembro e faz apelo por votações no Congresso

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A principal prioridade legislativa do presidente, a lei Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America) Act, está parada no Senado

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos congressistas americanos que aprovem projetos que seguem parados nas duas Casas, alertando para o risco de o país entrar em shutdown a partir de setembro.

"Os democratas precisam parar de travar as pautas no Congresso e aprová-las de uma vez", criticou Trump durante um discurso em Atlanta, na Geórgia. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta quarta-feira, 22, um projeto de lei de política de defesa de US$ 1,15 trilhão, após os democratas se recusarem a apoiar a medida em meio à guerra com o Irã.

A principal prioridade legislativa do presidente, a lei Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America) Act, está parada no Senado. Republicanos já afirmaram estar abertos a anexá-la a uma medida provisória para financiar o governo após 30 de setembro, mas temem que isso aprofunde a crise com os democratas e leve à paralisação do governo.

"Os democratas não querem aprovar nada. Eles se tornaram disfuncionais", acrescentou Trump, ao afirmar que, em 2027, os Estados Unidos também terão que votar o próximo teto da dívida pública, quando vence o projeto "One Big Beautiful Bill Act" do presidente americano.



