Em encontro com Rubio, China exige que os EUA respeitem os "interesses" de Pequim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Declarações foram feitas em reunião à margem da cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos países do Sudeste Asiático, em Manila

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, exigiu nesta quarta-feira, 22, dos Estados Unidos, durante um encontro com seu homólogo americano, Marco Rubio, que respeitem os "interesses fundamentais" de Pequim e os princípios fundamentais da gigante asiática, como o da "China Única".

Wang deixou assim "clara" a posição da China diante das recentes declarações e ações "negativas" de Washington em relação ao país, pelo que instou Rubio a agir com respeito e evitar um aumento das tensões em relação a questões de vital importância, como a situação de Taiwan, território para o qual os Estados Unidos continuam vendendo armas.

Além disso, ele afirmou que a responsabilidade compartilhada de ambos os países é "seguir o caminho traçado pelos dois chefes de Estado, eliminar as ingerências e superar os obstáculos", além de "garantir que o consenso alcançado pelos líderes se traduza em ações".

Para isso, defendeu a promoção da "paz e da tranquilidade em nível internacional por meio da estabilidade estratégica entre a China e os Estados Unidos", além de "reforçar a cooperação internacional por meio da interação construtiva entre os dois países".

Wang destacou que as partes descreveram a reunião como "pragmática, positiva e construtiva", e concordaram em aproveitar o papel dos canais políticos e diplomáticos existentes para se prepararem para "a próxima etapa de intercâmbios de alto nível e promover um progresso substancial na relação estratégica construtiva e estável" entre os dois países.

Suas declarações foram feitas durante uma reunião realizada entre as partes à margem da cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que está ocorrendo nesta semana em Manila, capital das Filipinas.

Por sua vez, Rubio destacou que se trata dos "dois países mais poderosos do mundo", razão pela qual "é preciso manter relações, apesar das diferenças".

"Nosso trabalho é administrar isso para que essas diferenças nunca fiquem fora de controle; acredito que haja cenários em que possamos colaborar", afirmou durante uma coletiva de imprensa, ao mesmo tempo em que declarou que também discutiram a futura visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Washington, prevista para setembro.

Pequim considera que Taiwan é parte inalienável da China; por isso, reiterou que o respeito ao princípio de "uma única China" é uma condição "indispensável" para os Estados que desejam estabelecer ou manter relações diplomáticas com o país asiático

*Com informações da Europa Press