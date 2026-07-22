Em encontro com Rubio, China exige que os EUA respeitem os "interesses" de Pequim
Declarações foram feitas em reunião à margem da cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos países do Sudeste Asiático, em Manila
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O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, exigiu nesta quarta-feira, 22, dos Estados Unidos, durante um encontro com seu homólogo americano, Marco Rubio, que respeitem os "interesses fundamentais" de Pequim e os princípios fundamentais da gigante asiática, como o da "China Única".
Wang deixou assim "clara" a posição da China diante das recentes declarações e ações "negativas" de Washington em relação ao país, pelo que instou Rubio a agir com respeito e evitar um aumento das tensões em relação a questões de vital importância, como a situação de Taiwan, território para o qual os Estados Unidos continuam vendendo armas.
Além disso, ele afirmou que a responsabilidade compartilhada de ambos os países é "seguir o caminho traçado pelos dois chefes de Estado, eliminar as ingerências e superar os obstáculos", além de "garantir que o consenso alcançado pelos líderes se traduza em ações".
Para isso, defendeu a promoção da "paz e da tranquilidade em nível internacional por meio da estabilidade estratégica entre a China e os Estados Unidos", além de "reforçar a cooperação internacional por meio da interação construtiva entre os dois países".
Wang destacou que as partes descreveram a reunião como "pragmática, positiva e construtiva", e concordaram em aproveitar o papel dos canais políticos e diplomáticos existentes para se prepararem para "a próxima etapa de intercâmbios de alto nível e promover um progresso substancial na relação estratégica construtiva e estável" entre os dois países.
Suas declarações foram feitas durante uma reunião realizada entre as partes à margem da cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que está ocorrendo nesta semana em Manila, capital das Filipinas.
Por sua vez, Rubio destacou que se trata dos "dois países mais poderosos do mundo", razão pela qual "é preciso manter relações, apesar das diferenças".
"Nosso trabalho é administrar isso para que essas diferenças nunca fiquem fora de controle; acredito que haja cenários em que possamos colaborar", afirmou durante uma coletiva de imprensa, ao mesmo tempo em que declarou que também discutiram a futura visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Washington, prevista para setembro.
Pequim considera que Taiwan é parte inalienável da China; por isso, reiterou que o respeito ao princípio de "uma única China" é uma condição "indispensável" para os Estados que desejam estabelecer ou manter relações diplomáticas com o país asiático
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*Com informações da Europa Press