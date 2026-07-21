Daniel Ortega consolida regime e anuncia o fim das eleições na Nicarágua

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Em um discurso incisivo direcionado a seus apoiadores, Ortega afirmou que a medida visa blindar o governo contra as forças de oposição nas eleições

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O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou na segunda-feira (20) formalmente que o país não realizará mais pleitos eleitorais. A declaração, feita durante as comemorações do 47º aniversário da Revolução Sandinista em Manágua, consolida o fechamento democrático da nação centro-americana e elimina a possibilidade de alternância de poder quando seu mandato atual terminar, em 2027.

Em um discurso incisivo direcionado a seus apoiadores, Ortega afirmou que a medida visa blindar o governo contra as forças de oposição, a quem acusou de receber financiamento externo dos Estados Unidos para tentar desestabilizar o país. O líder sandinista declarou categoricamente que os adversários políticos devem esquecer qualquer plano de retornar ao comando por meio do voto, indicando ainda que trabalhará junto à Assembleia Nacional para criar novas barreiras legais que impeçam definitivamente a atuação de correntes políticas dissidentes.

Esse anúncio representa o ápice de um longo processo de centralização autocrática. Ortega, que governou na década de 1980 e retornou ao poder de forma ininterrupta desde 2007, já vinha promovendo profundas alterações na estrutura jurídica e política do país. Recentemente, reformas constitucionais estenderam o mandato presidencial de cinco para seis anos e oficializaram a primeira-dama, Rosario Murillo, como "copresidente" da República. Sob o controle absoluto do casal, as instituições nicaraguenses — incluindo o Poder Judiciário e as Forças Armadas — foram alinhadas para garantir a continuidade do regime.

A repressão na Nicarágua intensificou-se dramaticamente após os grandes protestos populares de 2018, que foram combatidos com violência e resultaram em mais de 300 mortos, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o governo baniu milhares de organizações civis e prendeu ou forçou ao exílio líderes empresariais, intelectuais, religiosos e jornalistas independentes. Muitos opositores tiveram inclusive sua cidadania cassada e seus bens confiscados, o que transformou a estrutura política interna em um regime de partido único na prática.

A comunidade internacional reagiu com forte repúdio ao pronunciamento. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmou que a medida representa a admissão definitiva de que a Nicarágua abandonou os preceitos democráticos. Órgãos globais de direitos humanos também alertaram para o aprofundamento do isolamento diplomático e econômico do país na América Latina diante da supressão total das liberdades civis.