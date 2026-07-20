Trump volta a elevar tom e diz que Irã pagará 'muitas vezes' por mortes de soldados americanos

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Declaração ocorre durante nova ofensiva dos EUA contra alvos iranianos, enquanto ataques no Estreito de Ormuz ampliam a tensão regional.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a endurecer o tom contra o Irã nesta segunda-feira (20) ao afirmar que Teerã "pagará muitas vezes" por cada soldado americano morto, após o governo anunciar a morte de mais um militar em meio ao conflito. Em publicações na Truth Social, Trump disse ter determinado ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Daniel Caine, e aos líderes militares que respondam aos ataques.

"Toda vez que o Irã matar um soldado americano, pagará muitas vezes por essa morte", escreveu o republicano, acrescentando que a diretriz já foi transmitida ao comando das Forças Armadas.

As declarações ocorreram enquanto os EUA realizavam uma nova rodada de bombardeios contra alvos iranianos. Canais ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informaram que explosões foram registradas nos arredores de Khomein, na província de Markazi, neste início de tarde. Segundo autoridades locais, uma unidade industrial foi atingida por projéteis atribuídos aos Estados Unidos, sem relatos iniciais de mortos ou feridos civis.

Trump também saiu em defesa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que ele "não será preso, de forma alguma, enquanto estiver nos Estados Unidos". A declaração responde às afirmações do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de que avalia, com sua equipe jurídica, se pode determinar a prisão de Netanyahu durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, com base no mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), apontou o New York Times. Trump afirmou que "as únicas pessoas que deveriam ser presas são aquelas que levaram o Irã a essa espiral sem precedentes de morte e destruição".

Ormuz

No front marítimo, o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou que um segundo navio foi atacado no Estreito de Ormuz no início de tarde desta segunda, desta vez próximo à costa dos Emirados Árabes Unidos. Mais cedo, outra embarcação havia sido atingida e incendiada nas proximidades de Omã.

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