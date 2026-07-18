Líder supremo do Irã afirma que assinatura dos EUA não tem credibilidade
Em comunicado oficial, Mojtaba Khamenei declarou que governo dos Estados Unidos violou os termos do memorando de entendimento assinado entre os países
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, publicou um comunicado oficial no Telegram, neste sábado, 18, no qual declara que o governo dos Estados Unidos violou repetidamente os termos do memorando de entendimento assinado recentemente entre os presidentes das duas nações. A declaração do líder iraniano ocorre de forma simultânea à suspensão formal dos compromissos do acordo interino por parte de Teerã.
Na declaração, Khamenei afirmou que o descumprimento do pacto demonstra a falta de credibilidade e de valor da assinatura da presidência dos EUA. O líder do Irã classificou as ações do governo norte-americano como uma demonstração de coerção e totalitarismo, além de associar a conduta de Washington a um histórico de quebra de promessas diplomáticas.
O comunicado oficial acrescenta que os episódios recentes servem como justificativa para o posicionamento do Irã quanto à falta de confiabilidade nas negociações com os EUA.
Irã suspende compromissos de acordo interino após nova troca de ataques com os EUA
O vice-ministro das Relações Exteriores e negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, declarou à televisão estatal neste sábado, 18 que Teerã suspendeu formalmente a execução de seus compromissos previstos no acordo interino firmado com o governo norte-americano.
Os confrontos operacionais mantêm o foco no controle do Estreito de Ormuz, via marítima por onde circulava um quinto do petróleo bruto mundial antes do início das hostilidades. De acordo com informações fornecidas por autoridades locais e pela estatal Kuwait Petroleum Corporation, os impactos de maior magnitude neste sábado foram registrados no Kuwait, onde mísseis iranianos atingiram uma usina de dessalinização de água e uma unidade de processamento de petróleo.
Os Estados Unidos e o Irã realizaram novas trocas de ataques contra alvos militares e de infraestrutura neste sábado. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que os bombardeios conduzidos na madrugada deste sábado, que configuram a sétima noite consecutiva de ofensivas, atingiram pontos de vigilância, infraestrutura de logística militar, depósitos subterrâneos de armas e instalações de capacidade marítima em território iraniano.