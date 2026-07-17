EUA anunciam retomada de ataques ao Irã, enquanto Teerã retalia no Kuwait e Catar
A agência iraniana ISNA informou que a área ao redor de Sirik, no sul do Irã, foi atingida por um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos
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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que retomou no início da noite desta sexta-feira, 17, uma rodada de ataques contra o Irã, pelo sétimo dia consecutivo. Segundo o comunicado, os ataques têm como objetivo continuar degradando as capacidades militares iranianas.
A agência iraniana ISNA informou que a área ao redor de Sirik, no sul do Irã, foi atingida por um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos. Já a Tasnim afirmou que o vice-governador iraniano em Bushehr acusou os americanos de atacarem um petroleiro iraniano atracado na Ilha de Kharg.
Pelo lado iraniano, a agência Tasnim também afirma que forças do Irã atacaram uma embarcação com bandeira da Tailândia que tentava atravessar o Estreito de Ormuz.
O Exército do Kuwait informou que um incêndio começou e houve danos às unidades de geração de energia em uma estação de eletricidade e dessalinização de água. Segundo os militares, os ataques iranianos tiveram como alvo várias instalações e acampamentos militares com drones.
Já a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou que, em um grande ataque surpresa contra a base aérea americana de "Al Udeid", no Catar, um sistema de radar de longo alcance e várias aeronaves estratégicas de reabastecimento dos EUA foram destruídos, enquanto várias outras foram severamente danificadas.
Reconstrução do oleoduto em Ormuz
Os governos do Iraque e da Síria assinaram nesta sexta-feira, 17 um memorando de entendimento para avançar na reabilitação e reconstrução do oleoduto Haditha-Baniyas, a ser implementado pela norte-americana Chevron.
A ação ocorre enquanto os países do Golfo Pérsico têm exportações de petróleo estranguladas pela guerra no Irã, buscando alternativas duradouras para os bloqueios no Estreito de Ormuz.
A iniciativa foi bem recebida pelo governo Trump. Em nota, o Departamento de Estado americano afirmou acolher o envolvimento de um consórcio internacional liderado pelos EUA para executar os aspectos técnicos e financeiros do projeto. Após a reabilitação, o oleoduto terá uma capacidade inicial de transporte de 2 milhões de barris por dia de petróleo bruto, segundo a pasta.
"O compromisso de ambos os países de trabalhar para reabilitar e operar o oleoduto, criar um quadro legal e se engajar construtivamente com o consórcio promove segurança e a estabilidade por meio da prosperidade, possibilitada pela visão e liderança do Presidente Donald J. Trump", acrescentou a nota.