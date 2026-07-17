China pede a Trump que deixe de lado, de uma vez por todas, a "invenção" da suposta interferência eleitoral
A resposta do governo chinês chegou nesta sexta-feira (17) por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian
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A China rejeitou totalmente as acusações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, na noite desta quinta-feira, 16, em um discurso à nação, denunciou que as autoridades de Pequim haviam se intrometido no desenrolar das eleições de 2020.
Trump e o governo dos Estados Unidos acusaram a China de perpetrar "o maior vazamento de dados eleitorais da história" ao obter ilegalmente "220 milhões de registros de eleitores americanos" em 18 estados do país por meio de "uma unidade de exploração de dados" criada "especificamente para esse novo projeto".
A resposta chinesa chegou nesta sexta-feira, 17, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, que acusou diretamente Trump e suas agências de inteligência de inventarem toda essa história.
"Uma invenção completa e uma difamação maliciosa sobre a qual já foi demonstrado, há anos, que não tem qualquer fundamento", respondeu o porta-voz em coletiva de imprensa, antes de insistir que a China cumpre rigorosamente o princípio de não ingerência em suas relações diplomáticas - princípio que Washington, segundo deu a entender, vem ignorando há décadas.
"A comunidade internacional sabe perfeitamente quem interfere habitualmente nos assuntos internos de outros países, quem realiza, de forma indiscriminada, longas operações de vigilância contra empresas e cidadãos comuns e rouba dados em todo o mundo em escala massiva", destacou.
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Por isso, a China pede que os Estados Unidos se dediquem a refletir "sobre sua própria conduta" e deixem de formular "acusações sem qualquer fundamento" contra Pequim.