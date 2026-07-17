China pede a Trump que deixe de lado, de uma vez por todas, a "invenção" da suposta interferência eleitoral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A resposta do governo chinês chegou nesta sexta-feira (17) por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A China rejeitou totalmente as acusações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, na noite desta quinta-feira, 16, em um discurso à nação, denunciou que as autoridades de Pequim haviam se intrometido no desenrolar das eleições de 2020.

Trump e o governo dos Estados Unidos acusaram a China de perpetrar "o maior vazamento de dados eleitorais da história" ao obter ilegalmente "220 milhões de registros de eleitores americanos" em 18 estados do país por meio de "uma unidade de exploração de dados" criada "especificamente para esse novo projeto".

A resposta chinesa chegou nesta sexta-feira, 17, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, que acusou diretamente Trump e suas agências de inteligência de inventarem toda essa história.

"Uma invenção completa e uma difamação maliciosa sobre a qual já foi demonstrado, há anos, que não tem qualquer fundamento", respondeu o porta-voz em coletiva de imprensa, antes de insistir que a China cumpre rigorosamente o princípio de não ingerência em suas relações diplomáticas - princípio que Washington, segundo deu a entender, vem ignorando há décadas.

"A comunidade internacional sabe perfeitamente quem interfere habitualmente nos assuntos internos de outros países, quem realiza, de forma indiscriminada, longas operações de vigilância contra empresas e cidadãos comuns e rouba dados em todo o mundo em escala massiva", destacou.

Por isso, a China pede que os Estados Unidos se dediquem a refletir "sobre sua própria conduta" e deixem de formular "acusações sem qualquer fundamento" contra Pequim.

