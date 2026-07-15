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Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos

O número de pacientes atendidos é de 34.872, quase 18 mil pessoas estão sem casa, e mais de 128 mil famílias receberam algum tipo de atendimento

Por Agência Brasil Publicado em 15/07/2026 às 21:17
Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos
Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos - MIGUEL MEDINA/ ESTADÃO CONTEÚDO

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Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho já deixaram 4.829 mortos. Além disso, 16.740 pessoas ficaram feridas. Os dados mais recentes foram divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, nesta quarta-feira (15).

O parlamentar divulgou uma série de outros números sobre os impactos do desastre na Venezuela. O número de pacientes atendidos é de 34.872, quase 18 mil pessoas estão sem casa, e mais de 128 mil famílias receberam algum tipo de atendimento.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

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Ajuda brasileira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou à presidente venezuelana Delcy Rodríguez a disposição do Brasil de continuar contribuindo para a reconstrução do país e de apoiar a população daquele país. 

O Brasil enviou medicamentos e insumos médicos, como seringas, luvas, máscaras, gazes e ataduras.

A Marinha do Brasil também montou um hospital de campanha na cidade de La Guaira, local mais atingido, onde fez mais de mil atendimentos médicos e cirurgias de baixa complexidade.

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