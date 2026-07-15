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EUA confirmam que vão cunhar uma moeda de um dólar com a imagem de Trump

Segundo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, a edição comemorativa é referente aos 250 anos da Declaração de Independência dos EUA

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/07/2026 às 20:11
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EUA confirmam que vão cunhar uma moeda de um dólar com a imagem de Donald Trump - ALEX BRANDON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quarta-feira, 15, que a Casa da Moeda começará a cunhar uma moeda de um dólar com a imagem do presidente Donald Trump, que comemorará os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos.

Bessent confirmou, em uma mensagem nas redes sociais, esse marco, que ele enquadrou nas comemorações do aniversário nos Estados Unidos, como um "legado duradouro da liberdade" e um "símbolo duradouro do patriotismo". "Com a imagem do presidente Trump, ela celebra a força dos valores americanos e a promessa de uma nação dedicada a preservar a liberdade para todos", explicou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

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Este anúncio é mais uma das comemorações pelo aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um contexto em que Donald Trump personificou as celebrações com eventos de caráter tradicionalista e realizados para maior glória de sua pessoa.

Até o momento, Washington anunciou um novo passaporte com sua imagem, que se soma também a uma nova nota que terá sua efígie. Além disso, durante as semanas de comemorações, o presidente presidiu a um evento de artes marciais mistas na Casa Branca, reformou a Esplanada Nacional de Washington e prometeu a instalação de um grande "arco do triunfo" para coroar a paisagem.

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