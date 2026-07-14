Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos

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Os dados foram atualizados nesta terça (14) pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. Desastre derrubou 190 edifícios

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Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho já deixaram 4.734 mortos. Além disso, já foram registrados 16.740 feridos. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (14) pelo Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez.

O parlamentar informou uma série de outros números sobre os impactos do desastre na Venezuela. O número de resgatados é de 6.462, 20 mil pessoas estão em acampamentos, 190 edifícios caíram e 856 prédios foram afetados.

No dia 24 de junho, terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter, de força muito destrutiva, ocorreram com menos de um minuto de intervalo e causaram milhares de desabamentos em diversas regiões do país. As áreas mais afetadas foram La Guaíra e Caracas.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

Recentemente, a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeceu ao governo brasileiro pela ajuda prestada. O Brasil enviou medicamentos e insumos médicos, como seringas, luvas, máscaras, gazes e ataduras.