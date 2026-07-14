Trump: Todas as vezes que o Irã fez um acordo, eles o romperam
Trump disse que os iranianos mentem quando afirmam que a questão nuclear não foi discutida com os EUA para alinhavar o último acordo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as vezes que o Irã fez um acordo, eles mesmos o romperam.
"Irã deveria fazer um acordo, mas não sei se farão", disse Trump em trechos de uma entrevista concedida à Fox News.
Ao ser perguntado sobre quando houve o último contato dos EUA com autoridades do governo iraniano, Trump disse que seus representantes falaram cerca de uma hora antes do momento da entrevista com representantes de Teerã. E a mensagem que enviaram aos iranianos foi "vocês têm de fazer um acordo ou nada sobrará". Trump, contudo, disse que os EUA serão cautelosos com a população civil.
Trump disse que os iranianos mentem quando afirmam que a questão nuclear não foi discutida com os EUA para alinhavar o último acordo. "Tudo foi discutido", afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sem responder sobre quais evidências foram consideradas pelos EUA ao decidirem realizar novos ataques ao Irã, o presidente americano esquivou-se, dizendo apenas que Teerã, simplesmente, nunca para em relação à intenção de possuir uma arma nuclear. "Nós sabíamos que eles queriam uma arma nuclear", afirmou.
"Eles disseram que não queriam uma arma nuclear. Tudo o que eles dizem é mentira. Eles mentem - nunca vi nada igual", afirmou.