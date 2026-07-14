Trump: Todas as vezes que o Irã fez um acordo, eles o romperam

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Trump disse que os iranianos mentem quando afirmam que a questão nuclear não foi discutida com os EUA para alinhavar o último acordo

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as vezes que o Irã fez um acordo, eles mesmos o romperam.

"Irã deveria fazer um acordo, mas não sei se farão", disse Trump em trechos de uma entrevista concedida à Fox News.

Ao ser perguntado sobre quando houve o último contato dos EUA com autoridades do governo iraniano, Trump disse que seus representantes falaram cerca de uma hora antes do momento da entrevista com representantes de Teerã. E a mensagem que enviaram aos iranianos foi "vocês têm de fazer um acordo ou nada sobrará". Trump, contudo, disse que os EUA serão cautelosos com a população civil.

Trump disse que os iranianos mentem quando afirmam que a questão nuclear não foi discutida com os EUA para alinhavar o último acordo. "Tudo foi discutido", afirmou.

Sem responder sobre quais evidências foram consideradas pelos EUA ao decidirem realizar novos ataques ao Irã, o presidente americano esquivou-se, dizendo apenas que Teerã, simplesmente, nunca para em relação à intenção de possuir uma arma nuclear. "Nós sabíamos que eles queriam uma arma nuclear", afirmou.

"Eles disseram que não queriam uma arma nuclear. Tudo o que eles dizem é mentira. Eles mentem - nunca vi nada igual", afirmou.

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