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Netanyahu diz que países buscam com discrição relações com Israel

O primeiro-ministro disse que graças ao fortalecimento constante da capacidade israelense, diversos países buscam parceria com Israel

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/07/2026 às 23:35
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Reprodução do X / @netanyahu

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na terça-feira,14, que vários países estão expandindo discretamente suas relações com os israelenses em meio a notícias desencontradas sobre uma potencial visita aos Estados Unidos como parte de esforços de reaproximação depois de recentes atritos com Washington.

Netanyahu disse que graças ao fortalecimento constante da capacidade israelense, diversos países buscam parceria com Israel, de acordo com comentários feitos evento em Jerusalém, informou a agência Baba News. Essa cooperação está crescendo - não sob os holofotes, mas está acontecendo - e não apenas com um país, mas com mais de um ou dois. Isso também abre possibilidades futuras para a normalização e a paz, salientou o premiê.

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A fala ocorre em meio a notícias desencontradas de que o premiê israelense pretenderia realizar mais uma visita a Washington, mesmo reiterando que o país deve reduzir sua dependência da indústria de defesa americana e desenvolver capacidades de "produção independente de armamentos".

Netanyahu deve visitar Washington na próxima semana, ainda que a agenda possa sofrer mudanças, informou o Channel 12. Já a Axios disse que não há na agenda nenhuma visita programada.

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