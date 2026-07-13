Trump declara o estreito de Ormuz "aberto" e anuncia uma tarifa de 20% sobre toda a carga
Em pronunciamento nesta segunda-feira (13), o presidente norte-americano garantiu que "a implementação" dessa sobretaxa "terá início imediatamente"
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o Estreito de Ormuz está "aberto", anunciando que Washington cobrará uma taxa de 20% sobre todas as cargas que transitarem por essa passagem, na qualidade de "guardião" dessa rota marítima estratégica.
"O Estreito de Ormuz está aberto e continuará aberto, com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano, assim chamado porque impede apenas que navios do Irã ou de clientes do Irã entrem ou saiam. Todos os demais países terão uso justo e livre do estreito", afirmou o líder norte-americano sobre a situação em Ormuz, palco de um recrudescimento das tensões entre Washington e Teerã.
Em seguida, Trump anunciou uma taxa sobre o comércio na região, que será cobrada pelos Estados Unidos como "guardião do Estreito de Ormuz". "Nessa qualidade, e por uma questão de equidade, os Estados Unidos serão reembolsados, a uma alíquota de 20% sobre toda a carga transportada, por todos e cada um dos custos necessários para cumprir a tarefa de proporcionar segurança e proteção nesta região tão instável do mundo", afirmou ele em uma mensagem nas redes sociais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O chefe da Casa Branca garantiu que "a implementação" dessa sobretaxa "terá início imediatamente". Esse anúncio ocorre no momento em que Trump, pouco antes, garantiu que o Exército norte-americano está assumindo o controle do Estreito de Ormuz, em meio ao recrudescimento das tensões, enquanto as autoridades do Irã confirmaram o fechamento da estratégica rota marítima.
Nos últimos dias, a região tem sido palco de ataques recíprocos entre os Estados Unidos e o Irã, com uma onda de bombardeios americanos sobre o Irã, justificados, segundo a versão do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (CENTCOM), como retaliação à ofensiva da Guarda Revolucionária contra um navio comercial cipriota que teria ignorado suas instruções, continuando com seus ataques na estratégica rota comercial.