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Irã divulga imagem de míssil que exibe a frase 'Fim de jogo, EUA'

O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos ainda informou ter realizado uma nova série de ataques contra dezenas de alvos iranianos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/07/2026 às 20:14
Imagem de míssil balístico Ghadr com a frase 'Fim de jogo EUA', divulgado pela agência estatal iraniana Fars
Imagem de míssil balístico Ghadr com a frase 'Fim de jogo EUA', divulgado pela agência estatal iraniana Fars - Reprodução/Fars

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A agência estatal iraniana Fars divulgou nesta segunda-feira, 13 uma imagem que mostra um míssil balístico do modelo Ghadr com uma mensagem na fuselagem direcionada aos Estados Unidos. Na lateral do armamento aparece a frase "Game Over, USA", que significa "Fim de jogo, EUA" em português.

O Irã afirmou nesta segunda que deixará de cumprir o memorando de entendimento firmado com os Estados Unidos caso Washington não mantenha o compromisso de atuar pelo fim da guerra entre os dois países.

Enquanto isso, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom) informou ter realizado uma nova série de ataques contra dezenas de alvos iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, radares, equipamentos de mísseis, drones e embarcações da Guarda Revolucionária.

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Os confrontos também se espalharam por outros países do Oriente Médio. Sirenes de alerta foram acionadas no Bahrein, sede da 5ª Frota da Marinha americana, enquanto Kuwait e Jordânia informaram ter interceptado projéteis iranianos. No território iraniano, autoridades relataram bombardeios em diferentes províncias, com registro de mortes.

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A imagem divulgada pela Fars foi publicada no momento em que a Guarda Revolucionária reforça o discurso contra a presença militar americana na região e em meio às disputas envolvendo o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo.

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