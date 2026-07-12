EUA iniciam nova rodada de ataques contra o Irã após ofensiva contra navio no Estreito de Ormuz

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O ataque americano acontece após a Guarda Revolucionária iraniana anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou neste sábado, 11, que iniciou uma nova rodada de ataques contra o Irã após forças da Guarda Revolucionária iraniana atingirem um navio comercial que atravessava o Estreito de Ormuz. É a terceira ofensiva americana contra o Irã nesta semana.

Segundo o Centcom, os bombardeios começaram às 19h15 no horário da costa leste dos EUA, 20h15 no horário de Brasília, e foram determinados diretamente pelo presidente Donald Trump. O alvo do ataque iraniano foi o GFS Galaxy, um navio porta-contêineres com bandeira do Chipre. Um tripulante civil está desaparecido e a embarcação ficou impossibilitada de seguir viagem após um incêndio a bordo e danos significativos na casa de máquinas.

"Em resposta, os Estados Unidos estão impondo um custo elevado ao continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo estreito", afirmou o Centcom em comunicado.

O ataque americano acontece após a Guarda Revolucionária iraniana anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, alegando ter atingido outra embarcação que navegava por uma "rota não autorizada" com os sistemas de rastreamento desligados. A agência iraniana Fars informou que esse navio foi atingido por um míssil de cruzeiro após ignorar ordens para recuar. Não houve confirmação independente.

Para assegurar a estabilização das rotas comerciais globais, o acordo prevê a total desobstrução do Estreito de Ormuz - REPRODUÇÃO

O Irã não divulgou a identificação da embarcação, a bandeira, o tipo de carga ou a situação da tripulação. Segundo comunicado da IRGC divulgado pela imprensa estatal iraniana, o estreito permanecerá fechado "até novo aviso" e enquanto persistir o que Teerã classifica como "interferência americana" na região.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, esteve em Mascate neste sábado para discutir mecanismos de segurança para a navegação com autoridades de Omã, que propôs duas rotas alternativas pelo estreito. O Irã rejeitou a proposta e insiste que o controle das rotas permaneça sob sua autoridade. Omã disse que os dois países concordaram em continuar conversas técnicas e políticas. O Irã também acusa Washington de ter violado o acordo provisório ao revogar as isenções que permitiam a Teerã vender petróleo bruto no mercado internacional em dólares. "Só pode haver cooperação mútua", escreveu Araghchi no X. Trump declarou encerrado o cessar-fogo, mas disse que os EUA continuarão negociando.



