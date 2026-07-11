Novo líder supremo do Irã promete vingança por morte de Ali Khamenei

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A mensagem por escrito de Mojtaba foi publicada após o encerramento do funeral de quatro dias do pai. O novo aiatolá ainda não fez aparições públicas

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O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em comunicado divulgado no X que a vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, é uma exigência da nação e será concretizada.

Ali Khamenei foi morto em 28 de fevereiro em um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A mensagem por escrito de Mojtaba foi publicada após o encerramento do funeral de quatro dias do pai. O novo aiatolá ainda não fez aparições públicas desde que assumiu o cargo.

A manifestação de Teerã ocorreu poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar destruir o Irã caso o país tente assassiná-lo.

Trump publicou em na rede social Truth Social que o exército norte-americano mantém mil mísseis direcionados ao território iraniano prontos para disparo imediato. O posicionamento foi motivado por manifestações de apoiadores do governo iraniano que pediram a morte do líder norte-americano durante as cerimônias fúnebres na capital iraniana.

Uma fonte ligada à equipe de negociação do Irã informou à Fars, agência de notícias do Irã, que o governo descarta iniciar novas conversas sobre a guerra enquanto os Estados Unidos não recuarem de suas posições e cumprirem termos firmados anteriormente. Entre as exigências de Teerã para a retomada do diálogo estão a implementação de um grupo de trabalho especial para o Líbano, a garantia de livre tráfego pelo Estreito de Ormuz e a normalização das exportações de petróleo iraniano.

