Paris declara alerta vermelho pela segunda vez neste verão, três semanas após a última onda de calor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço meteorológico francês informou que a onda de calor atingirá seu auge entre domingo (12) e segunda-feira (13), prolongando até 15 de julho

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Autoridades francesas lançaram nesta sexta-feira, 10, o segundo alerta vermelho de calor na Île-de-France, em Paris, em um dos verões mais quentes do país

O serviço meteorológico nacional, Météo France, informou que essa região, com seus 12 milhões de habitantes, está agora sob alerta máximo pela segunda vez neste ano, uma situação histórica desde que há registros.

Prevê-se que esse alerta se estenda, a partir de sábado, a mais de vinte departamentos, incluindo toda a região parisiense, o que afetará quase 22 milhões de franceses. Assim, tudo indica que poderão ser registradas temperaturas matinais entre 22 e 25ºC graus e máximas de até 40ºC graus, com picos de até 42ºC.

A onda de calor atingirá seu auge entre domingo (12) e segunda-feira (13) e se prolongará pelo menos até 15 de julho, com provável extensão dos níveis de alerta laranja e vermelho. Prevê-se que essa nova onda de calor termine a partir de 16 ou 17 de julho.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, realizou nesta mesma manhã uma nova reunião de crise para avaliar a situação causada pelas altas temperaturas no país.

Na semana passada, as autoridades informaram que o número de mortos aumentou em 2.025, cerca de 30% a mais, durante a semana de 22 de junho, quando foi atingido o pico da onda de calor que assolou o território em junho e que deixou pelo menos 90 mortos por afogamento.