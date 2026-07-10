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Paris declara alerta vermelho pela segunda vez neste verão, três semanas após a última onda de calor

Serviço meteorológico francês informou que a onda de calor atingirá seu auge entre domingo (12) e segunda-feira (13), prolongando até 15 de julho

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/07/2026 às 21:40
Paris declara alerta vermelho pela segunda vez neste verão, três semanas após a última onda de calor
Paris declara alerta vermelho pela segunda vez neste verão, três semanas após a última onda de calor - Reprodução das redes sociais

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Autoridades francesas lançaram nesta sexta-feira, 10, o segundo alerta vermelho de calor na Île-de-France, em Paris, em um dos verões mais quentes do país

O serviço meteorológico nacional, Météo France, informou que essa região, com seus 12 milhões de habitantes, está agora sob alerta máximo pela segunda vez neste ano, uma situação histórica desde que há registros.

Prevê-se que esse alerta se estenda, a partir de sábado, a mais de vinte departamentos, incluindo toda a região parisiense, o que afetará quase 22 milhões de franceses. Assim, tudo indica que poderão ser registradas temperaturas matinais entre 22 e 25ºC graus e máximas de até 40ºC graus, com picos de até 42ºC.

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A onda de calor atingirá seu auge entre domingo (12) e segunda-feira (13) e se prolongará pelo menos até 15 de julho, com provável extensão dos níveis de alerta laranja e vermelho. Prevê-se que essa nova onda de calor termine a partir de 16 ou 17 de julho.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, realizou nesta mesma manhã uma nova reunião de crise para avaliar a situação causada pelas altas temperaturas no país.

Na semana passada, as autoridades informaram que o número de mortos aumentou em 2.025, cerca de 30% a mais, durante a semana de 22 de junho, quando foi atingido o pico da onda de calor que assolou o território em junho e que deixou pelo menos 90 mortos por afogamento.

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