Mediação do Catar tenta evitar nova escalada entre EUA e Irã após dias de confrontos

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Apesar da redução das hostilidades, ataques no Estreito de Ormuz e novos bombardeios no Irã mantêm tensão elevada no Oriente Médio

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Após dias de confrontos que elevaram a tensão no Oriente Médio, mediadores da região intensificaram os esforços diplomáticos para evitar uma nova escalada entre Estados Unidos e Irã. Segundo o The New York Times, o Catar voltou a atuar como intermediário entre Washington e Teerã após ajudar a negociar a trégua firmada no mês passado.

Bahrein, Kuwait e Jordânia, países que abrigam bases militares americanas, também passaram a integrar as negociações depois de terem sido alvo de ataques iranianos nos últimos dias.

De acordo com o jornal norte-americano, o conflito voltou a seguir um padrão já observado em crises anteriores: ataques atribuídos ao Irã contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz foram seguidos por ofensivas dos Estados Unidos, contra-ataques iranianos e um novo período de relativa estabilidade.

Apesar da redução das hostilidades nesta sexta-feira (10), ainda não há garantias de que a trégua será duradoura.

A Fox News informou, com base em uma autoridade da Casa Branca, que as negociações técnicas sobre o programa nuclear iraniano devem ser retomadas na próxima semana.

Embora Washington considere os ataques contra navios no Estreito de Ormuz como "atos terroristas" e uma violação do memorando de entendimento firmado entre os dois países, o governo americano afirma continuar comprometido com uma solução diplomática para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

O governo iraniano, por sua vez, manteve um discurso de retaliação. Em comunicado, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohammad Bagher Zolghadr, afirmou que qualquer ataque à infraestrutura iraniana será respondido "na mesma medida" e advertiu que Israel também poderá ser alvo de novas ações militares.

O texto ainda fez uma referência indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificando-o como "o indivíduo mais odiado do mundo".

Novos bombardeios ampliam incerteza

Mesmo após os Estados Unidos anunciarem o encerramento de sua ofensiva militar, uma nova série de ataques aéreos atingiu diferentes regiões do sul do Irã na quinta-feira (9). As explosões ocorreram enquanto o país se preparava para o funeral do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e reacenderam dúvidas sobre quem estaria por trás das ações.

As autoridades iranianas não atribuíram oficialmente a autoria dos bombardeios. No entanto, parlamentares voltaram a acusar os Emirados Árabes Unidos de colaborar com a campanha militar liderada pelos Estados Unidos contra Teerã.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), cerca de 90 alvos foram atingidos antes do encerramento da operação. Um representante do Departamento de Defesa americano afirmou que não houve novos ataques das forças dos EUA após o término da ofensiva.

Em resposta, o Irã ampliou sua atuação militar na região e lançou ataques contra Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia. Sirenes de alerta foram acionadas nos quatro países, e ao menos uma pessoa ficou ferida no Kuwait durante tentativas de interceptação dos projéteis pelos sistemas de defesa aérea.

A escalada também aumentou as preocupações com a segurança do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo e gás natural. Antes do conflito, cerca de 20% da produção global dessas commodities passava diariamente pela região.

A redução do tráfego provocou uma crise energética internacional, embora os preços do petróleo tenham recuado após atingirem o pico de US$ 120 por barril.

Enquanto o Irã insiste que o estreito deve permanecer sob seu controle e defende a cobrança de taxas para embarcações que utilizem a passagem, os Estados Unidos orientam navios comerciais a utilizarem uma rota alternativa por águas territoriais de Omã.

O Joint Maritime Information Center, organismo multinacional supervisionado pela Marinha americana, reafirmou nesta sexta-feira que o corredor marítimo permanece aberto e seguro para a navegação internacional.

Nos bastidores, países do Golfo intensificam as articulações diplomáticas. Além do Catar, o Paquistão também participa das negociações para preservar o acordo provisório firmado entre Washington e Teerã e evitar que os confrontos evoluam novamente para uma guerra aberta no Oriente Médio.[

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