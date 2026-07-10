EUA sancionam financiador do líder do Irã e ameaçam isolar elite persa do sistema financeiro

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Facilitador financeiro do Irã, Ali Ansari supervisiona uma rede global de ativos que beneficiam Khamenei e outros integrantes da elite do regime

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O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu nesta sexta-feira, 10, novas sanções contra o principal responsável pelas finanças do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamanei, e casas de câmbio clandestinas do país persa. Em nota, o secretário Scott Bessent prometeu ampliar medidas para isolar o líder iraniano e a elite do país do sistema financeiro, preservando os ativos para a população de Teerã.

Facilitador financeiro do Irã, Ali Ansari supervisiona uma rede global de ativos que beneficiam Khamenei e outros integrantes da elite do regime, informou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês).

"Ansari institucionalizou efetivamente o desvio de riqueza em larga escala, financiada publicamente para um extenso portfólio no exterior de imóveis e participações comerciais para enriquecer a si mesmo, as elites do regime - incluindo figuras seniores notáveis dentro do Gabinete do Líder Supremo - e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)", afirmou o Ofac.

Além de Ansari, as sanções atingem as principais casas de câmbio do Irã, responsáveis por mover bilhões de dólares anualmente em nome de bancos sancionados por meio de empresas fantasma para "esconder a atividade financeira ilícita do regime".

No comunicado e em publicação no X, Bessent ressaltou que os Estados Unidos continuarão a pressionar autoridades iranianas, especialmente Khamenei e a elite do regime. "O tão aclamado Líder Supremo está se escondendo em reclusão enquanto seu regime se desfaz em pedaços. O Tesouro dos EUA continuará a utilizar cada ferramenta ao seu dispor para isolá-lo e outras elites do regime do sistema financeiro global", escreveu. "Vamos preservar esses ativos para a população iraniana".

Segundo o Ofac, as medidas também são uma resposta aos recentes ataques do Irã contra embarcações no Estreito de Ormuz.



