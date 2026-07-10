Delcy Rodríguez supervisiona trabalhos de recuperação de infraestrutura essencial na Venezuela
Os terremotos que atingiram a Venezuela no último dia 24 de junho causaram quase 3.900 mortos, além de ter deixado milhares de feridos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, supervisionou os trabalhos de recuperação de infraestrutura de vital importância no norte da Venezuela, a região mais afetada pelos terremotos registrados em 24 de junho, que causaram 4.118 mortes e deixaram milhares de feridos.
Essa visita permitiu avaliar esses trabalhos, que se concentram em dois eixos fundamentais: a avaliação logística e a assistência imediata no local, segundo informações coletadas pelo jornal "El Universal".
Assim, ela realizou uma visita ao município de Macuto, no estado de La Guaira, que foi declarado zona de desastre e militarizado após os terremotos. Ele se deslocou até lá acompanhado do vice-presidente setorial Juan José Ramírez; do ministro de Recursos Hídricos, Carlos Mast; do ministro da Energia Elétrica, Rolando Alcalá; do governador do estado de La Guaira, José Alejandro Terán; e do prefeito do município de Vargas, José Manuel Suárez.
Nesse sentido, foi dado início ao plano "Venezuela Renace", cujo objetivo, segundo as autoridades, é "coordenar as estratégias de emergência e a recuperação integral da infraestrutura e dos serviços nesta região do litoral central". A mobilização baseia-se em uma estreita articulação entre as instituições do Estado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Essa sinergia permite a distribuição de equipes técnicas e sociais por todo o território de La Guaira, garantindo um atendimento direto e eficiente nas localidades mais afetadas", ressaltaram as autoridades.