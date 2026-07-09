fechar
Mundo | Notícia

Tráfego marítimo em Ormuz cai e fica quase estagnado após escalada de tensões entre EUA e Irã

Dentre os trânsitos de junho, 264 eram navios saindo do estreito e 137 entravam na rota marítima, com uma divisão equilibrada das embarcações

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/07/2026 às 20:12
Cruzaram o estreito ontem (quarta) 14 navios carregados com commodities, conforme a Bloomberg, frente a uma m&eacute;dia di&aacute;ria 34 embarca&ccedil;&otilde;es
Cruzaram o estreito ontem (quarta) 14 navios carregados com commodities, conforme a Bloomberg, frente a uma média diária 34 embarcações - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz teve uma queda acentuada desde a retomada de bombardeios entre Estados Unidos e Irã, segundo levantamentos da mídia internacional.

Cruzaram o estreito ontem (quarta) 14 navios carregados com commodities, conforme a Bloomberg, frente a uma média diária 34 embarcações desde que o cessar-fogo começou em junho. O Irã, por outro lado, acelerou a saída de cinco superpetroleiros e um navio Suezmax carregando quase 11 milhões de barris de petróleo nas últimas 24 horas, sob ameaças de novo bloqueio dos EUA contra portos iranianos.

Já a Reuters aponta que a navegação está praticamente estagnada e que somente dois petroleiros conseguiram atravessar Ormuz nas primeiras horas desta quinta-feira. Um deles, o petroleiro Berg 1, contém produtos iranianos da Ilha de Kharg e está sujeito a sanções americanas, de acordo com a Kpler. Fontes da indústria de fretes também revelaram à agência que navios estão cada vez mais desativando seus dispositivos de localização para dificultar o monitoramento da passagem pela rota marítima - estratégia conhecida como modo "sombra".

Analista sênior de Compliance e Riscos para a Lloyd's List Intelligence, Bridget Diakun alerta que a situação continua volátil e que a passagem em "sombra" exige uma revisão dos números de navegação. Segundo os dados da empresa de dados marítimos, 576 trânsitos pelo Estreito de Ormuz foram registrados em junho - acima dos 233 de maio, mas bem abaixo dos 3.131 no mesmo período do ano passado. Conforme a Bloomberg, dados da Kpler mostram que a navegação chegou a atingir um pico diário de 58 navios em 24 de junho.

Dentre os trânsitos de junho, 264 eram navios saindo do estreito e 137 entravam na rota marítima, com uma divisão equilibrada entre as embarcações em modo "sombra" e aquelas que mantiveram localização online, aponta a Lloyd's List. Os navios de saída incluíam graneleiros e petroleiros, enquanto os de entrada eram petroleiros, transportadores de granéis e transportadores de gás.

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO na sigla em inglês), da Marinha britânica, observa que o tráfego em Ormuz continua em níveis reduzidos e com trânsito nas duas rotas controladas ao norte do Irã e no corredor sul de Omã, refletindo cautela dos operadores. O trânsito assistido pelos EUA também continua a acontecer sem interrupções, apesar do ambiente tenso e do contínuo monitoramento da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O UKMTO também alerta que minas explosivas continuam ativas na região, gerando riscos para embarcações que devem evitar essas áreas delineadas. Outra regiões marítimas do Oriente Médio - como o Golfo Pérsico, Golfo de Omã e o Mar Arábico - não tiveram alterações de recomendação e registram trânsito calmo, embora com ressalvas para navegar em alerta.

O alerta do UKMTO para ameaças nas regiões marítimas do Oriente Médio é majoritariamente "moderado", com exceção de Ormuz ("severo"), Golfo de Áden ("substancial") e Mediterrâneo Oriental ("baixo").

Segundo a Bloomberg, a queda no trânsito pelo Estreito de Ormuz está provocando uma forte queda na busca de seguros. Duas corretoras de seguros marítimos de guerra e dois subscritores disseram que observaram menos pedidos de cotações desde que o cessar-fogo no Oriente Médio praticamente se desfez esta semana.

Leia também

Tensão e ataques de volta
ORIENTE MÉDIO

Tensão e ataques de volta
EUA bombardeiam alvos no Irã e retomam sanções após ataques a navios no Estreito de Ormuz
ORIENTE MÉDIO

EUA bombardeiam alvos no Irã e retomam sanções após ataques a navios no Estreito de Ormuz

Compartilhe

Tags