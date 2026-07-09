O número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela sobe para 3 889

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Entre as vítimas, estão 17.907 pessoas que perderam suas moradias ou cujas residências sofreram danos "muito graves", segundo as autoridades do país

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As autoridades venezuelanas elevaram para 3.889 o número de mortos causados pelos devastadores terremotos registrados na região central do litoral do país no último dia 24 de junho, enquanto o número de feridos permanece, assim como nos últimos boletins oficiais, em 16.740 pessoas.

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, informou por meio de uma mensagem nas redes sociais que 3.889 pessoas perderam a vida em decorrência dos referidos terremotos - 78 a mais em relação ao balanço anterior - e que 16.740 pessoas ficaram feridas após os terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter, que também causaram danos significativos em 856 edifícios, dos quais 190 desabaram.

Entre as vítimas, estão 17.907 pessoas que perderam suas moradias ou cujas residências sofreram danos "muito graves", segundo as autoridades do país, que informaram ainda ter prestado assistência a 86.794 famílias, resgatado 6.462 pessoas e distribuído mais de 9.603 toneladas de alimentos.

No momento, estão mobilizados 3.931 socorristas internacionais e 30.076 profissionais para lidar com os estragos causados pelos fortes tremores, aos quais se seguiram 1.142 réplicas, de acordo com o último boletim oficial de Caracas.

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