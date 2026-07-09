Irã confirma ataque a bases dos EUA após nova ofensiva norte-americana
Guarda Revolucionária diz ter atingido bases no Kuwait e Bahrein e ameaça ampliar ataques; Teerã acusa Europa de cumplicidade no conflito
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O Irã confirmou, nesta quinta-feira (9), ter lançado ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, em resposta à mais recente ofensiva americana contra o território iraniano.
A ação foi anunciada pela Guarda Revolucionária Islâmica cerca de uma hora após o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informar o encerramento da operação militar realizada contra alvos no país.
Em comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou que a ofensiva faz parte da "primeira fase" de uma "resposta punitiva" aos ataques americanos, acusando Washington de violar o acordo provisório de paz e de voltar a bombardear diferentes regiões do sul do Irã.
"Os Estados Unidos, quebrando alianças e violando todos os seus compromissos, atacaram mais uma vez diversas partes das províncias costeiras do sul do Irã", afirmou a corporação. O comunicado também diz que "os guerreiros do Islã não deixarão impunes as violações do exército americano".
A Guarda Revolucionária ainda advertiu que poderá ampliar as chamadas "respostas esmagadoras" para outras bases militares americanas na região caso os Estados Unidos realizem novos ataques contra o país.
EUA dizem ter atingido cerca de 90 alvos militares
Pouco antes do anúncio iraniano, o Centcom informou que concluiu a ofensiva iniciada na quarta-feira (8), cujo objetivo declarado era reduzir a capacidade militar do Irã de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.
Segundo os Estados Unidos, aproximadamente 90 alvos militares foram atingidos, incluindo sistemas de defesa aérea, equipamentos de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e estruturas logísticas ao longo da costa iraniana.
Em nota, o comando militar americano afirmou que suas forças permanecem "vigilantes, letais e preparadas para executar operações determinadas pelo comandante-em-chefe". No dia anterior, outra ofensiva americana já havia atingido cerca de 80 alvos militares no Irã.
O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, também elevou o tom ao afirmar que o Estreito de Ormuz só será reaberto conforme condições estabelecidas por Teerã, e não sob pressão dos Estados Unidos.
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"A América ainda não aprendeu que o bullying e a quebra de promessas não são mais sem custo. Vou ser claro: batam, e vocês vão apanhar", escreveu Ghalibaf em publicação na rede social X.
Irã acusa Europa de participar da guerra
Em outra frente, o governo iraniano responsabilizou países europeus pelo conflito. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmou que a Europa foi "cúmplice" dos Estados Unidos e de Israel durante a guerra.
Segundo Baghaei, declarações recentes do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre o envolvimento de países europeus na ofensiva militar reforçam que o continente "não foi neutro".
Em publicação no X, o porta-voz afirmou que países europeus forneceram territórios, bases militares e infraestrutura para as operações conduzidas por Estados Unidos e Israel e, por isso, "não podem se esquivar da responsabilidade por sua cumplicidade e pelas consequências que dela decorrem".