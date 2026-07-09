Irã confirma ataque a bases dos EUA após nova ofensiva norte-americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Guarda Revolucionária diz ter atingido bases no Kuwait e Bahrein e ameaça ampliar ataques; Teerã acusa Europa de cumplicidade no conflito

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Irã confirmou, nesta quinta-feira (9), ter lançado ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, em resposta à mais recente ofensiva americana contra o território iraniano.

A ação foi anunciada pela Guarda Revolucionária Islâmica cerca de uma hora após o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informar o encerramento da operação militar realizada contra alvos no país.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou que a ofensiva faz parte da "primeira fase" de uma "resposta punitiva" aos ataques americanos, acusando Washington de violar o acordo provisório de paz e de voltar a bombardear diferentes regiões do sul do Irã.

"Os Estados Unidos, quebrando alianças e violando todos os seus compromissos, atacaram mais uma vez diversas partes das províncias costeiras do sul do Irã", afirmou a corporação. O comunicado também diz que "os guerreiros do Islã não deixarão impunes as violações do exército americano".

A Guarda Revolucionária ainda advertiu que poderá ampliar as chamadas "respostas esmagadoras" para outras bases militares americanas na região caso os Estados Unidos realizem novos ataques contra o país.

EUA dizem ter atingido cerca de 90 alvos militares

Pouco antes do anúncio iraniano, o Centcom informou que concluiu a ofensiva iniciada na quarta-feira (8), cujo objetivo declarado era reduzir a capacidade militar do Irã de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

Segundo os Estados Unidos, aproximadamente 90 alvos militares foram atingidos, incluindo sistemas de defesa aérea, equipamentos de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e estruturas logísticas ao longo da costa iraniana.

Em nota, o comando militar americano afirmou que suas forças permanecem "vigilantes, letais e preparadas para executar operações determinadas pelo comandante-em-chefe". No dia anterior, outra ofensiva americana já havia atingido cerca de 80 alvos militares no Irã.

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, também elevou o tom ao afirmar que o Estreito de Ormuz só será reaberto conforme condições estabelecidas por Teerã, e não sob pressão dos Estados Unidos.

"A América ainda não aprendeu que o bullying e a quebra de promessas não são mais sem custo. Vou ser claro: batam, e vocês vão apanhar", escreveu Ghalibaf em publicação na rede social X.

Irã acusa Europa de participar da guerra

Em outra frente, o governo iraniano responsabilizou países europeus pelo conflito. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmou que a Europa foi "cúmplice" dos Estados Unidos e de Israel durante a guerra.

Segundo Baghaei, declarações recentes do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre o envolvimento de países europeus na ofensiva militar reforçam que o continente "não foi neutro".

Em publicação no X, o porta-voz afirmou que países europeus forneceram territórios, bases militares e infraestrutura para as operações conduzidas por Estados Unidos e Israel e, por isso, "não podem se esquivar da responsabilidade por sua cumplicidade e pelas consequências que dela decorrem".