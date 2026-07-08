fechar
Mundo | Notícia

Trump posta vídeos de bombardeios na Truth e renova ameaça contra o Irã

A mídia iraniana tem relatado diversas explosões em regiões portuárias do Irã após o anúncio dos bombardeios pelos Estados Unidos.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/07/2026 às 21:24
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Alex Brandon / Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite desta quarta-feira, 8, vídeos que ele atribuiu a danos na infraestrutura do Irã, supostamente causados pelos bombardeios americanos iniciados nesta quarta contra o país persa.

Trump escreveu na Truth Social que os ataques são uma "retaliação pelo bombardeio de navios realizado ontem pelo Irã" e que, se os iranianos voltarem a atacar, a resposta "será muito pior".

Nas imagens, é possível ver explosões na cidade de Chabahar, onde, nesta noite, partes do sistema de energia foram cortadas e uma torre de tráfego marítimo sofreu danos. Trump também postou três vídeos de explosões em regiões costeiras, porém não há confirmação de quando e onde os bombardeios foram realizados.

A mídia iraniana tem relatado diversas explosões em regiões portuárias do Irã após o anúncio dos bombardeios pelos Estados Unidos.

Paralelamente, em outra postagem, Trump afirmou que buscará imediatamente uma reapreciação na Suprema Corte dos EUA no caso sobre cidadania por direito de nascimento. Segundo o presidente americano, a decisão da corte está errada e a cidadania americana estaria disponível a qualquer pessoa que pudesse pagar.

Leia também

Petróleo dispara após Trump afirmar que cessar-fogo com Irã "acabou"
Mercado internacional

Petróleo dispara após Trump afirmar que cessar-fogo com Irã "acabou"
Quando volta o Brasileirão? Veja a data do retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo
Série A

Quando volta o Brasileirão? Veja a data do retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo

Compartilhe

Tags