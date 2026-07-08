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Trump diz que Irã entrou em contato querendo acordo após bombardeios dos EUA ao país

Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA ontem, mas minimizou os danos e disse que a resposta americana sempre será muito maior

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/07/2026 às 22:13
Donald Trump afirmou que o Ir&atilde; entrou em contato querendo fazer um acordo
Donald Trump afirmou que o Irã entrou em contato querendo fazer um acordo - Jacquelyn Martin/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira, 8, que o Irã entrou em contato querendo fazer um acordo, após uma nova onda de bombardeios americanos a diversas regiões do país persa.

"Eles têm muito pouco restante e querem muito fazer um acordo", disse Trump a repórteres no Air Force One. Logo após, o presidente disse não confiar nos iranianos para honrarem o compromisso firmado.

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Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA ontem, mas minimizou os danos e disse que a resposta americana sempre será muito maior. "Eu diria que os atingimos numa proporção de 20 para 1. Cada vez que eles nos atingirem, nós vamos atingi-los 20 vezes", disse.

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Questionado sobre um impasse no avião presidencial após sua saída da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, na Turquia, Trump negou que a medida foi uma preocupação com sua segurança em meio a ameaças de autoridades iranianas.

"Bem, eu tenho uma ameaça o tempo todo. Eu sou o número um na lista deles", minimizou Trump, afirmando que não sabia das ameaças iranianas.

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