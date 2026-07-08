Trump diz que Irã entrou em contato querendo acordo após bombardeios dos EUA ao país

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Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA ontem, mas minimizou os danos e disse que a resposta americana sempre será muito maior

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira, 8, que o Irã entrou em contato querendo fazer um acordo, após uma nova onda de bombardeios americanos a diversas regiões do país persa.

"Eles têm muito pouco restante e querem muito fazer um acordo", disse Trump a repórteres no Air Force One. Logo após, o presidente disse não confiar nos iranianos para honrarem o compromisso firmado.

Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA ontem, mas minimizou os danos e disse que a resposta americana sempre será muito maior. "Eu diria que os atingimos numa proporção de 20 para 1. Cada vez que eles nos atingirem, nós vamos atingi-los 20 vezes", disse.

Questionado sobre um impasse no avião presidencial após sua saída da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, na Turquia, Trump negou que a medida foi uma preocupação com sua segurança em meio a ameaças de autoridades iranianas.

"Bem, eu tenho uma ameaça o tempo todo. Eu sou o número um na lista deles", minimizou Trump, afirmando que não sabia das ameaças iranianas.