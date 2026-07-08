fechar
Mundo | Notícia

Petróleo dispara após Trump afirmar que cessar-fogo com Irã "acabou"

Declaração do presidente dos Estados Unidos aumenta tensão no Oriente Médio e impulsiona preços da commodity em mais de 6%

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/07/2026 às 10:45 | Atualizado em 08/07/2026 às 10:46
Declara&ccedil;&atilde;o do presidente dos Estados Unidos aumenta tens&atilde;o no Oriente M&eacute;dio e impulsiona pre&ccedil;os da commodity em mais de 6%
Declaração do presidente dos Estados Unidos aumenta tensão no Oriente Médio e impulsiona preços da commodity em mais de 6% - The White House/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os preços do petróleo registraram forte alta nesta quarta-feira (8), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo provisório de cessar-fogo com o Irã "acabou". A declaração elevou as preocupações do mercado sobre a continuidade do conflito e seus impactos no fornecimento global de energia.

O barril do petróleo Brent, referência internacional, subiu 6,3% e foi negociado a US$ 78,80. Já o petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, avançou 6,4%, chegando a US$ 75 por barril.

As declarações foram feitas por Trump durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Ancara, na Turquia. "Para mim, acho que acabou. É apenas uma perda de tempo lidar com eles", afirmou o presidente ao comentar a situação do acordo com o Irã.

Leia Também

Tensões no Estreito de Ormuz

A escalada ocorre após ataques dos Estados Unidos ao Irã em resposta a ofensivas contra três embarcações no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo.

Como parte do acordo provisório firmado entre os dois países, navios poderiam atravessar o estreito sem cobrança de taxas durante 60 dias. No entanto, o governo iraniano afirmou que pretende controlar as rotas marítimas e cobrar tarifas após esse período.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os ataques desta semana a três embarcações comerciais, entre elas um petroleiro saudita e um navio de gás natural liquefeito do Catar, aumentaram as preocupações sobre possíveis interrupções no fluxo de petróleo pela região. O Irã não assumiu a autoria das ações.

Impactos no mercado

O aumento da tensão no Oriente Médio reacendeu temores de desabastecimento e pressionou os preços da commodity, gerando incertezas sobre a inflação e o cenário econômico global.

O governo Trump também revogou uma autorização que permitia ao Irã exportar petróleo. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, mais de 80 alvos iranianos foram atingidos na ofensiva, incluindo embarcações militares.

Em resposta, as Forças Armadas iranianas atacaram instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait, ampliando o ciclo de retaliações na região.

Dados da empresa de monitoramento marítimo Kpler mostram que apenas 36 navios cruzaram o Estreito de Ormuz na segunda-feira, número bem inferior aos mais de 100 registrados diariamente antes do agravamento do conflito, refletindo a cautela das empresas de navegação diante da instabilidade na região.

Leia também

Irã: porta-voz cita troca de mensagens com EUA, mas diz que nenhum acordo final foi alcançado
CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Irã: porta-voz cita troca de mensagens com EUA, mas diz que nenhum acordo final foi alcançado
Presidente do Irã promete à Ucrânia punir culpados por queda de avião
CRISE NO ORIENTE MÉDIO

Presidente do Irã promete à Ucrânia punir culpados por queda de avião

Compartilhe

Tags