Otan decide destinar 70 bilhões à Ucrânia este ano em ajuda militar
Desse montante, estão incluídos os 30 bilhões de euros disponibilizados a Kiev pela União Europeia em seu empréstimo para gastos com defesa
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Os líderes da OTAN se comprometeram a destinar à Ucrânia 70 bilhões de euros em equipamentos militares, assistência e treinamento até o ano de 2026, e a destinar o mesmo valor em 2027, conforme anunciaram em uma declaração conjunta divulgada ao final da cúpula da Aliança.
"Até 2026, os aliados se comprometem a contribuir com 70 bilhões de euros em equipamentos militares, assistência e treinamento para a Ucrânia, e reafirmam seus compromissos soberanos de manter, no mínimo, níveis equivalentes em 2027", diz o comunicado aprovado por consenso pelos 32 Estados-membros.
Desse montante, estão incluídos os 30 bilhões de euros disponibilizados a Kiev pela União Europeia em seu empréstimo para gastos com defesa, à qual se agradece sua contribuição. Os demais 40 bilhões serão alcançados com apoio bilateral adicional à Ucrânia, embora os Estados Unidos não participem.
"A Ucrânia contribui para a segurança transatlântica, e os aliados permanecem unidos em seu apoio inabalável à Ucrânia e na defesa de sua liberdade, soberania e integridade territorial", declararam os 32 chefes de Estado e de Governo.
Constataram, além disso, que os aliados europeus e o Canadá financiam atualmente a grande maioria da assistência em matéria de segurança à Ucrânia por meio de mecanismos bilaterais e multilaterais, e esperam que esse apoio seja "equitativo, previsível e sustentável a longo prazo".