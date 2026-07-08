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Irã promete resposta aos ataques dos EUA e ameaça instalações militares vizinhas

O exército norte-americano iniciou os novos ataques nesta quarta-feira (8), com bombardeios na ilha de Abu Musi, ao sul do Estreito de Ormuz

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/07/2026 às 20:42
Irã promete resposta aos ataques dos EUA e ameaça instalações militares vizinhas
Irã promete resposta aos ataques dos EUA e ameaça instalações militares vizinhas - Reprodução das redes sociais

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O Irã prometeu retaliação contra os ataques dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira, 8, na região sul do país persa. Segundo um alto militar ouvido pela agência iraniana Nour News, todas as bases de países vizinhos utilizadas para o ataque americano serão alvos de mísseis e drones do regime islâmico.

O presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento do Irã, Ebrahim Azizi, disse à Nour News que os americanos precisam saber que haverá uma resposta por parte de Teerã. "Iremos privá-los de segurança onde quer que estejam no mundo". Uma fonte militar reforçou a retórica ao afirmar que a resposta iraniana fará os EUA se arrependerem dos bombardeios.

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Os Estados Unidos iniciaram novos ataques contra o Irã no final da tarde desta quarta-feira (8). Há relatos de ataques em Bandar Abbas, Chabahar e no mar da costa oeste de Sirik. A TV estatal iraniana também cita bombardeios ouvidos na ilha de Abu Musi, ao sul do Estreito de Ormuz, além de danos no porto de Jask.

A Nour News também informou que não houve danos à usina nuclear em Bushehr, após explosões serem ouvidas próximas ao porto da região. A agência iraniana também relatou que alguns estilhaços de projéteis atingiram o Hospital Imam Ali, próximo ao porto de Chabahar - cidade em que partes do sistema de energia foram cortadas por danos dos ataques.

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