Zelensky volta a defender a adesão da Ucrânia à OTAN: "Nossa capacidade tornaria a Aliança mais forte"

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O presidente ucraniano discursou durante o Fórum da Indústria de Defesa da Cúpula de Ancara, que ocorre nos dias 7 e 8 de julho, na capital turca

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a reivindicar a adesão da Ucrânia à OTAN, argumentando que, ao contrário do que ocorria quando a invasão russa teve início em 2022, seu país é agora uma "fonte de capacidade defensiva extraordinária", cujos conhecimentos adquiridos nestes anos de guerra tornariam a Aliança "mais forte".

Foi o que ele afirmou durante sua intervenção nesta terça-feira, 7, no Fórum da Indústria de Defesa da Cúpula de Ancara, que ocorre nos dias 7 e 8 de julho na capital turca, no qual perguntou aos participantes se realmente acreditam que "o correto" seria deixar Kiev de fora da Aliança.

"Tenho uma pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam que seria correto deixar de fora da OTAN um país e um povo com esse nível de capacidade defensiva? Se já temos essas capacidades, se os ucranianos já sabem lutar assim, então faz sentido que essas capacidades passem a fazer parte da defesa coletiva da Aliança. Isso nos tornaria a todos mais fortes", argumentou.

Zelensky opinou que a adesão da Ucrânia à organização "seria natural", pois a OTAN já permanece ao lado de Kiev diante "da fonte do problema, a Rússia", uma vez que foi eliminada "a ideia de que Moscou tenha uma retaguarda estratégica".

"A Rússia acreditava que tinha uma vantagem territorial. Ninguém mais possuía uma zona de retaguarda onde pudesse manter a salvo sua produção militar, seu equipamento militar e tudo o mais. Sua guerra dependia da crença de que ninguém poderia alcançá-los. E nós os alcançamos. Ainda ontem, drones ucranianos romperam as defesas da Rússia e atacaram uma refinaria de petróleo russa em Donetsk", comemorou.

SÃO NECESSÁRIOS PATRIOTS EUROPEUS

Durante sua intervenção, ele também destacou a importância dos "excelentes" sistemas antimísseis Patriot produzidos pelos Estados Unidos, mas alertou que "as guerras de hoje" demonstraram que a produção atual "não é suficiente para atender à crescente demanda por proteção contra mísseis balísticos".

"Isso é um fato, e devemos responder a esse fato", afirmou o presidente, que insistiu que "quem defende a vida precisa de mais Patriots". Nesse sentido, ele revelou que Kiev já está negociando com Washington licenças de produção desses sistemas e instou a Europa a implantar seu próprio escudo antibalístico "o mais rápido possível" e de forma "acessível e em grande escala", alertando que a segurança continental "não pode esperar até 2030 ou além".

NOVE MINISTROS DA UE PEDEM FLEXIBILIDADE PARA A UCRÂNIA

Por outro lado, os ministros da Defesa de nove países da União Europeia solicitaram nesta terça-feira à Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas, e ao comissário de Defesa, Andrius Kubilius, que concedam mais flexibilidade à Ucrânia para utilizar o empréstimo de 90 bilhões de euros em compras de países terceiros.

Especificamente, os chefes de Defesa da Alemanha, Holanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia enviaram uma carta conjunta à Comissão Europeia na qual solicitam que seja agilizada a aprovação dos cronogramas de armamento para a Ucrânia por meio do uso "pragmático" de exceções que permitam a aquisição de material militar fabricado fora do bloco, sem esperar pela conclusão dos mapeamentos e estudos do mercado de defesa europeu.

Todos eles mencionaram uma recente reunião em Bruxelas com a Ucrânia, na qual Kiev expressou que tem necessidades militares urgentes para as quais não há alternativa europeia ou que as indústrias europeias não conseguem atender a tempo, entre elas mísseis de defesa antiaérea PAC-3 (compatíveis com o sistema Patriot), os mísseis ar-ar AIM-120 AMRAAM, os mísseis de longo alcance ATACMS, os engodos aéreos ADM-160 MALD e os mísseis antirradiação AGM-88 HARM, todos de fabricação norte-americana.

"Aproveitar ao máximo os instrumentos disponíveis ajudará a manter o ímpeto e permitirá que a Ucrânia tenha acesso às capacidades de que necessita, sem atrasos desnecessários. Isso contribuirá para que a Ucrânia continue resistindo e para salvar vidas humanas", afirmaram os nove ministros da Defesa.