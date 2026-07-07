Trump critica Otan e cobra lealdade de aliados durante cúpula na Turquia
Presidente dos EUA afirmou estar decepcionado com países europeus por falta de apoio na ofensiva contra o Irã e elogiou relação com a Turquia
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta terça-feira (7), ao chegar à cúpula da aliança, realizada em Ancara, na Turquia.
Antes de uma reunião bilateral com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o republicano afirmou estar "muito desapontado" com a postura de alguns países da organização.
Trump declarou que, se o encontro não fosse realizado na Turquia, "provavelmente" não teria participado da cúpula. Ele também criticou a falta de apoio de países como França e Alemanha durante a ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã.
Segundo o presidente americano, a operação serviu também para avaliar o comprometimento dos aliados. "Não precisamos do dinheiro deles. Só quero lealdade", afirmou.
Relação com a Turquia
Durante o encontro com Erdogan, Trump informou que os dois líderes discutiriam temas relacionados ao comércio, cooperação militar e à situação no Irã.
O republicano também elogiou a relação entre Washington e Ancara, afirmando que a Turquia "tem sido muito mais leal aos Estados Unidos do que outros países dos quais esperávamos mais lealdade" e classificou o relacionamento bilateral como "especial".
Questionado sobre uma possível redução da presença militar americana na Europa, Trump evitou dar uma resposta definitiva e afirmou apenas que a possibilidade ainda será avaliada.
O presidente também comentou a possibilidade de reintegrar a Turquia ao programa dos caças F-35, do qual o país foi excluído em 2019 após adquirir sistemas russos de defesa aérea S-400. Segundo Trump, essa é uma decisão que ainda será considerada.
Por sua vez, Erdogan lembrou que a Turquia recebeu anteriormente a promessa de entrega de cinco aeronaves do programa F-35.