Petro diz não reconhecer Espriella como presidente eleito da Colômbia
O candidato eleito Abelardo de la Espriella ordenou a suspensão do processo de transição de poder com o atual governo e faz acusações de corrupção
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O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer a vitória do candidato direitista Abelardo de la Espriella sobre o governista Iván Cepeda no segundo turno das eleições, realizado no dia 21 de junho.
Segundo o atual presidente, o software usado na contagem dos votos favoreceu o extremista de direita e aponta supostas fraudes no cadastro de eleitores.
Em uma publicação no X, Petro afirma que será perseguido pela oposição e que “seria ingenuidade não estar preparado”.
“Aqui não ameaçaremos ninguém, mas seremos ameaçados. E eu já estou sendo ameaçado: de ser preso, levado para os Estados Unidos ou assassinado. Se isso acontecer, minha voz será inesquecível no mundo”, ressalta.
Nesta terça-feira (7), Espriella ordenou que sua equipe suspenda imediatamente o processo de transição de poder com o “governo corrupto que está encerrando seu mandato”. Ele também diz ter encontrado indícios de corrupção e "contratos direcionados" durante o atual governo.