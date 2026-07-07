fechar
Mundo | Notícia

Petro diz não reconhecer Espriella como presidente eleito da Colômbia

O candidato eleito Abelardo de la Espriella ordenou a suspensão do processo de transição de poder com o atual governo e faz acusações de corrupção

Por JC Publicado em 07/07/2026 às 16:10
Gustavo Petro, presidente da Col&ocirc;mbia
Gustavo Petro, presidente da Colômbia - Juan BARRETO / AFP

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer a vitória do candidato direitista Abelardo de la Espriella sobre o governista Iván Cepeda no segundo turno das eleições, realizado no dia 21 de junho.

Segundo o atual presidente, o software usado na contagem dos votos favoreceu o extremista de direita e aponta supostas fraudes no cadastro de eleitores.

Em uma publicação no X, Petro afirma que será perseguido pela oposição e que “seria ingenuidade não estar preparado”.

“Aqui não ameaçaremos ninguém, mas seremos ameaçados. E eu já estou sendo ameaçado: de ser preso, levado para os Estados Unidos ou assassinado. Se isso acontecer, minha voz será inesquecível no mundo”, ressalta.

Nesta terça-feira (7), Espriella ordenou que sua equipe suspenda imediatamente o processo de transição de poder com o “governo corrupto que está encerrando seu mandato”. Ele também diz ter encontrado indícios de corrupção e "contratos direcionados" durante o atual governo.

Leia Também

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as eleições de 2026 nesta terça-feira (07)
ELEIÇÕES 2026

Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as eleições de 2026 nesta terça-feira (07)
Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Compartilhe

Tags