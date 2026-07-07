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EUA bombardeiam alvos no Irã e retomam sanções após ataques a navios no Estreito de Ormuz

O estopim para a resposta americana ocorreu nas últimas 24 horas, quando a agência britânica de segurança marítima (UKMTO) reportou ataques

Por JC Publicado em 07/07/2026 às 21:39
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No campo econômico, a retomada das sanções ao petróleo anula um dos principais avanços diplomáticos recentes entre Washington e Teerã - REPRODUÇÃO

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Uma nova escalada de tensão no Oriente Médio culminou em ações militares e econômicas por parte do governo dos Estados Unidos nesta terça-feira (7). Em resposta aos bombardeios sofridos por três navios comerciais no Estreito de Ormuz, o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) lançou uma ofensiva aérea contra o território iraniano, mirando sistemas de defesa, lançadores de drones e mísseis. Paralelamente, a Casa Branca revogou a licença temporária que suspendia as restrições às exportações de petróleo do Irã, restabelecendo as sanções econômicas contra o país.

A ofensiva militar dos EUA provocou fortes explosões na cidade portuária de Sirik, localizada no sul do Irã e próxima à rota marítima estratégica. Embora a TV estatal iraniana tenha confirmado os estrondos na região, não houve registro imediato de vítimas civis ou militares. De acordo com o comunicado emitido pelo Centcom, a operação visa impor custos elevados a Teerã por colocar em risco tripulações civis em uma das principais artérias do comércio marítimo global. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores do Irã repudiou os bombardeios, classificando-os como uma violação direta do cessar-fogo e prometendo reações decisivas para proteger sua soberania.

O estopim para a resposta americana ocorreu nas últimas 24 horas, quando a agência britânica de segurança marítima (UKMTO) reportou ataques com projéteis e um veículo aéreo não tripulado contra três embarcações que trafegavam pelo Estreito de Ormuz. Um dos alvos atingidos foi o petroleiro "Al Rekayyat", pertencente ao Catar. O governo catari, que atua como um dos principais mediadores na região, responsabilizou formalmente o Irã pelo incidente e cobrou reparações legais pelos danos sofridos. Os incidentes nas águas do Golfo não deixaram feridos nem causaram desastres ambientais, mas romperam a estabilidade do cessar-fogo assinado em junho.

No campo econômico, a retomada das sanções ao petróleo anula um dos principais avanços diplomáticos recentes entre Washington e Teerã. A isenção concedida pelos EUA há poucas semanas permitia que o Irã produzisse e comercializasse petróleo bruto e seus derivados até o dia 21 de agosto. Com a revogação da licença, o governo iraniano acusou os norte-americanos de descumprirem o Memorando de Islamabad, tratado assinado para encerrar os confrontos iniciados em fevereiro. Apesar do forte clima de hostilidade e das retaliações mútuas, interlocutores diplomáticos afirmam que representantes de ambas as nações ainda mantêm conversas de bastidores, tentando preservar as negociações por um acordo de paz definitivo.

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